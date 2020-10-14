مايا خليفة
مايا خليفة
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“كل واحد حر بمؤخرته”.. “شاهد” ميا خليفة لم تتمالك نفسها وانهارت باكية وتمنت لو انها تستطيع معانقة كل رجال لبنان!

كتب وطن
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تحدثت ممثلة الأفلام الاباحية سابقاً، لبنانية الأصل ميا خليفة عن علاقتها بوطنها الأم، ومدى تأثرها بما يحدث في لبنان.

 

وقالت ميا خليفة في لقاء إذاعي عبر “سردة” إنها تأثرت بالمظاهرات اللبنانية، رغم أن العالم كله كان يغلي “بحسب وصفها”، وأشارت إلى دعمها لتلك المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر العام الماضي.

 

وعبرت ميا خليفة عن تعاطفها مع الشباب اللبناني، قائلة إن ” رؤيتها لهم وهم في حالة حزن وانكسار، تفطر قلبها وتتمنى لو أنها تُعانقهم وتتمكن من حمايتهم وتجعل العالم مكاناً أفضل لهم”.

 

وبكت ميا خليفة حين أخبرتها المذيعة أن معظم معجباتها من النساء، خاصة بعد ما فعلته بعد انفجار مرفأ بيروت، وما قامت به من دعم وجمع تبرعات للمدينة التي أُعلنت “منكوبة” حينها.

 

وأكدت الإعلامية ميديا عازوري لميا خليفة أنها ونساء لبنان يحترمنها ومُعجبات بها، وترى أنها حرة بما تفعله بجسدها، مُستدلة بعبارة دارجة “كل واحد حر بمؤخرته”، ما جعل ميا ترد عليها قائلة: “شكراً لإخباري ذلك، عشت 6 سنوات وأنا أعتقد أن اللبنانيات يكرهنني، لأن الناس يقولون لهم إنهم يشبهوني إذا ارتدوا النظارات، وهذا يعني لي الكثير”.

 

وتابعت ميا: “هذا يعني لي الكثير لاني انا امرأة لبنانية وابنتي المستقبلية ستكون كذلك ، والثورة أنثى”.

 

وكانت ميا خليفة قد عرضت نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت.

 

وقد وصل المزاد الخاص بالنظارة حتى الان الى 100 الف دولار .

 

كما دعت ميا خليفة عبر فيديو  الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.

 

وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.

 

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