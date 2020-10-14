“كل واحد حر بمؤخرته”.. “شاهد” ميا خليفة لم تتمالك نفسها وانهارت باكية وتمنت لو انها تستطيع معانقة كل رجال لبنان!

تحدثت ممثلة الأفلام الاباحية سابقاً، لبنانية الأصل ميا خليفة عن علاقتها بوطنها الأم، ومدى تأثرها بما يحدث في لبنان.
وقالت ميا خليفة في لقاء إذاعي عبر “سردة” إنها تأثرت بالمظاهرات اللبنانية، رغم أن العالم كله كان يغلي “بحسب وصفها”، وأشارت إلى دعمها لتلك المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر العام الماضي.
وعبرت ميا خليفة عن تعاطفها مع الشباب اللبناني، قائلة إن ” رؤيتها لهم وهم في حالة حزن وانكسار، تفطر قلبها وتتمنى لو أنها تُعانقهم وتتمكن من حمايتهم وتجعل العالم مكاناً أفضل لهم”.
وبكت ميا خليفة حين أخبرتها المذيعة أن معظم معجباتها من النساء، خاصة بعد ما فعلته بعد انفجار مرفأ بيروت، وما قامت به من دعم وجمع تبرعات للمدينة التي أُعلنت “منكوبة” حينها.
وأكدت الإعلامية ميديا عازوري لميا خليفة أنها ونساء لبنان يحترمنها ومُعجبات بها، وترى أنها حرة بما تفعله بجسدها، مُستدلة بعبارة دارجة “كل واحد حر بمؤخرته”، ما جعل ميا ترد عليها قائلة: “شكراً لإخباري ذلك، عشت 6 سنوات وأنا أعتقد أن اللبنانيات يكرهنني، لأن الناس يقولون لهم إنهم يشبهوني إذا ارتدوا النظارات، وهذا يعني لي الكثير”.
وتابعت ميا: “هذا يعني لي الكثير لاني انا امرأة لبنانية وابنتي المستقبلية ستكون كذلك ، والثورة أنثى”.
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Link in my bio. Thank you, @medeaazouri and @mouin.jaber for having me on @sardeafterdinner to talk about the things most important to me. This was an emotional day, and I’m so happy to say I feel like I walked away with two new friends and a closer connection to my birthplace and childhood home than ever before. Although I never lost touch my Lebanese roots, in fact, I feel like as I’ve gotten older and grown into myself, I’ve nurtured them more; this conversation left me feeling validated in my heritage. Imposter syndrome can be crippling when you’re kinda whitewashed and can’t read or write, and have a few misspelled tattoos (lol).
وكانت ميا خليفة قد عرضت نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت.
وقد وصل المزاد الخاص بالنظارة حتى الان الى 100 الف دولار .
كما دعت ميا خليفة عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: “شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة”.
المحزم المليان والشهيرة ميا خليفة تعرض نظارتها للبيع على موقع eBay من اجل دعم ضحايا وتفجير بيروت وصل المزاد حتى الان الى 100 الف دولار pic.twitter.com/oSguVvOA85
— موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) August 8, 2020
وعلقت ميا التي ظهرت منهارة على الفيديو: “تباً للشرطة، وتباً لحزب الله، أعيدوا لبنان إلى الشعب”.
الشهيرة "مايا خليفة" تفقد السيطرة وتبكي بسبب تفجيرات لبنان في العاصمة #بيروت pic.twitter.com/Fohe5Eljfi
— Celebs World (@Celebrities_Wo) August 5, 2020
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