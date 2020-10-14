مشايخ الازهر
مشايخ الازهر
Imageالهدهد

فتاوى مشايخ الأزهر “على كيفهم”.. رفضوا تحويل “آيا صوفيا لمسجد” وأدوا صلاة الجماعة في كنيسة!

كتب وطن
0

أثارت صورة لوفد من الأزهر الشريف في مصر يؤدي صلاة الظهر داخل كنيسة في طنطا، الجدل بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وظهر وفد من أئمة وزارة الأوقاف والمنظمة الدولية لخريجي الأزهر الشريف بالصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، وهم يؤدون صلاة الظهر داخل إحدى قاعات مطرانية طنطا بمحافظة الغربية عقب اللقاء الذي نظمته الكنيسة بالوفد.

 

وجهزت الكنيسة القاعة التي تم فرشها بالسجاد، وأم أحد مشايخ الأزهر المصلين في الصلاة وسط استنكار واستغراب الناشطين، فكتب أحدهم: “أصحاب الدين الصحيح يذهبون للصلاة في مواقع أديان باطلة نسخها القرآن الكريم ! ماهذا ولماذا هذا يحدث ومن المستفيد ومن وراء هذه الظاهره ومصطلح البيت الإبراهيمي؟”.

 

وكتب آخر: “وفد من الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة الظهر داخل #مطرانية_طنطا ياعالم ياهو حتجن، من قلة المساجد يعني”.

 

وسخر آخر من عدم تطبيقهم قواعد وإجراءات التباعد الاجتماعي، وعلق: ” لا يا كوفيد ١٩ يا صاحبي الا الوحدة الوطنية”.

 

وكتب الناشط فهد البطي: ” مدري وش نسمي ذا ! بغض النظر عن جوازه.. ولكن الإنبطاح وصل لمرحلة مقززة!! ما الرسالة التي يودون إيصالها لجيل الشباب!! ( لكم دينكم ولي دين) وينتهي الموضوع “.

 

وقالت المُخرجة السوري مارسيل العيد حول الأمر: ” عفكرة الأخوة والتآخي شي، وأنه وفد الأزهر يصلي في كنيسة بمصر شي آخر. لا يمكن لأحد عاقل أن يقبل هذا التصرف، ماذا لو قرعت الأجراس وصلى المسيحيين في المساجد. ممكن تقول ايه ليش لا. لأنه لا. لأنه مش ضروري التآخي بانك تدحش حالك بحلق الآخر. هيك وهيك”.

 

هذا وقد دافع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة عن وفد الأزهر، وقال: “الإسلام نظر إلى أهل الكتاب بنظره بها تسامح ولم يقل على معابدهم أنها أماكن كفر كما قال تعالى يذكر فيها اسم الله كثيرا”، مؤكدا أن “مشكلة السلفية مع المسيحيين وليس اليهود، وما فعله وفد الأزهر من صلاته بالمطرانية هو الإخاء الديني الحقيقي”.

 

وكانت تصريحات الوكيل السابق للأزهر الشريف، عباس شومان، التي انتقد فيها تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قد أثارت موجة من الاستغراب في العالمين العربي والإسلامي، معتبرين أن هذه التصريحات تأتي على مقاس رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي

.

وقال شومان: “إن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لا يتفق مع الإسلام، ولا يجوز تحويل الكنيسة لمسجد، مثلما لا يجوز تحويل المسجد لكنيسة، وهذا التصرف مستفز وتصرف غير متفق مع تعاليم الإسلام، وأيا كان الهدف من هذا العمل فهو مرفوض لذاته”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

فيديوهات هدير الهادي الإباحية تُنهي حياة والدها.. الأب لم يحتمل الصدمة وتوفي فور…

الهدهد

“لا يمكن تجاهل الانقلاب ومذبحة رابعة ووفاة مرسي”.. تركيا تبدي استعدادها…

حياتنا

ضربها بـ “الكرباج” وأقدم على فعلته “الدنيئة”..…

الهدهد

ترامب أرسل مليارديراً يهودياً للرئيس الفلسطيني ومعه هذا العرض بعدما “مل”…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.