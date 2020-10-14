“شاهد” نجل الشيخ الشعراوي يُلجم المتطاولين على والده في قبره وهذا ما قاله عن 300 فدان و13 فيلا وحمامات السباحة!

رد نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحمد متولي، على الاتهامات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بشأن حصول والده على مزرعة كبيرة مساحتها 300 فدان فيها 13 فيلا وحمامات سباحة من الرئيس المصري الأسبق أنور السادات.

وقال أحمد متولي، في لقاء تلفزيوني، رصدته “وطن”، إن هذا الاتهام محض افتراء على الشيخ، وهذا الأمر ليس وليد اللحظة، مشيراً إلى أن هناك محاولة دائمة لنقد الرموز الدينية في مصر.

وأضاف: “الشيخ الشعراوي عمره ما كان عنده مزرعة 300 فدان. كل الموضوع إنه أيام حسني مبارك إحنا كأولاد الشيخ اشترينا 100 فدان من الأرض الصحراوية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي واستصلحناها”.

وأكد أن هذه الادعاءات غير حقيقية مطلقا، مطالباً من يدعي ذلك بأن يحضر “الأدلة على كلامه… أما الكلام المرسل فلا نرد عليه”.

وأضاف: “نحن لا نزكي على الله أحد إنما أنا عايز الرجل الي بيكتب الكلام ده يقول لي هو علم إيه لمصر؟ هل عمل لمصر زي ما عمل الشيخ الشعراوي لمصر ومجتمعه؟”

والعام الماضي أطلق عدد من النشطاء الموالين للنظام المصري الذي يقود عبد الفتاح السيسي حملة تحريض ضد الشيخ محمد متولي الشعراوي، شارك فيها مشاهير مصريين. منتقدين آرائه الدينية وتفسيراته لعلوم القرآن.

واعتبر النشطاء، أن الشيخ الشعراوي يحمل في آرائه الكثير من التطرف، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى محبي الشيخ. خاصة في ظل دوره الكبير في تفسير القرآن وتقديم دروس العلم.

اقرأ أيضا: وفاة الشيخ يوسف القرضاوي.. داعية عيال زايد وسيم يوسف زعم هذا في تغريدة أثارت جدلا وقال:”أخبار مؤكدة”

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك