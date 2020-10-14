ثمار شيطنة “ابن زايد والسيسي” للإسلام.. الصين تمنع مسلميها من الحج وتضع “اختبار” يجب تجاوزه أولا

فيما رأى ناشطون أنه نتاج لسياسات بعض الأنظمة العربية وعلى رأسها النظامين المصري والإماراتي في تشويه صورة الإسلام والمسلمين لأجل مصالحهما الخاصة، ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن الصين أمرت مواطنيها المسلمين بأن يثبتوا وطنيتهم والتزامهم بالقوانين قبل أن يسمح لهم بالسفر لأداء فريضة الحج، وذلك بموجب قانون جديد تقول إنه سوف يحمي الأمن القومي للبلاد.

وقالت بكين بحسب الصحيفة إنها كانت تمنع رحلات الحج الخاصة، بعد أن صارت جميع رحلات الحج تُنظم الآن عن طريق الرابطة الإسلامية في الصين.

هذا وسيخضع جميع الحجاج بموجب هذا القرار لفحص وتدقيق وعملية “تعليم”، مصحوبين بمسؤولين يسافرون معهم إلى السعودية، وسوف يواجه أي شخص يحاول السفر بمفرده ملاحقات قضائية.

ويأتي هذا القانون ليكون أحدث تحرك من جانب الصين لتفرض سيطرتها على الأقلية المسلمة في البلاد. ولا تزال الحكومة تواجه انتقادات لإجبارها ملايين الأشخاص من أبناء الإيغور في شينجيانغ على دخول معسكرات عمل للحصول على “تدريب مهني” وإعادة تعليم في إطار حملتها لمكافحة الإرهاب.

فيما تقول الصين إن القانون سوف “يحمي حرية الدين والعقيدة للمواطنين، ويضفي طابعاً صينياً على الديانات في الصين، وينظم شؤون الحج، ويحمي النظام الاعتيادي لأنشطة الحج”.

ويشار إلى أنه في عام 2018، أوردت صحيفة Global Times الحكومية نقلاً عن أحد المسؤولين الصينيين قوله إن السلطات أصدرت أداة تتبع عبر نظام التموضع العالمي GPS لـ 3000 حاج، مما أمدها بمراقبة على مدى 24 ساعة لمواقعهم وتحركاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تضم مجموعة سكانية مسلمة يصل تعدادها إلى حوالي 20 مليون مسلم وتحصل على 12 ألف تأشيرة حج سنوياً من السعودية عبر نظام الحصص الذي تفرضه المملكة.

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