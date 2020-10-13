ملك “جزيرة الرتويت” يُسير أول سفينة شحن بحرينية إلى إسرائيل بأوامر من ابن زايد ومهرجان “خلع السراويل” مستمر

أعلن شمعون آران مراسل هيئة البث الإسرائيلية، أن ميناء حيفا الإسرائيلي سيستقبل خلال الفترة المقبلة أول سفينة شحن بحرينية قادمة من ميناء خليفة بن سلمان.

وقال “آران” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، إن مملكة البحرين تبدي اهتماما كبيرا في هذا المجال وحاليا تتخذ الاستعدادات لإرسال أول سفينة إلى إسرائيل.

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أول سفينة شحن #بحرينية ستصل قريباً من #ميناء خليفة بن سلمان في #البحرين إلى ميناء #حيفا مدير عام شركة "MSC Israel"، عيدني سيمكين، يكشف في حديث معنا عن أن

مملكة البحرين تبدي اهتماما كبيرا في هذا المجال وحاليا تتخذ الاستعدادات لإرسال أول سفينة إلى #إسرائيل pic.twitter.com/RLezlUcmRe — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 12, 2020

ولفت مراسل هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه نشر هذه المعلومات وفقا حصل عليها من “عيدني سيمكين” مدير عام شركة “MSC Israel” الإسرائيلية.

ومعروف أن البحرين التي أعلنت التطبيع الكامل مع الكيان المحتل مؤخرا، تتبع الرياض وأبوظبي وأن ملكها حمد بن عيسى ينفذ الأوامر التي تملى عليه من ابن زايد وابن سلمان.

ويأتي هذا بالتزامن مع وصول أول سفينة شحن إماراتية أمس، الاثنين، إلى ميناء حيفا المحتل، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة بثتها وسائل إعلام عبرية وصول أول سفينة إماراتية، محملة بالبضائع، صباح الإثنين، إلى ميناء حيفا في إسرائيل.

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت في بيان لها “دخلت أول سفينة شحن واردة، من الإمارات العربية المتحدة، إلى ميناء حيفا صباح اليوم”.

وأضافت “في الشحنة التي تم تفريغها صباح أمس: حديد ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية”.

وأشارت إلى أن السفينة التي تحمل اسم “MSC-Paris” وصلت مباشرة من ميناء “جبل علي” في دبي.

ومن جهته، قال موقع “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية “بذلك تم افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي. إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما على أن يتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

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