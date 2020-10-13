“شاهد” رقصة “شوفوا جسمي” التي أثارت غضب المتابعين من هند القحطاني وابنتها المراهقة!

سخر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، وذلك بعد استعراض جسدها وجسد ابنتها بالرقص بطريقة مُعينة.

وظهرت هند القحطاني بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن” وهي تقف خلف ابنتها الكبرى أروى، وتبرز مؤخرتها وبطنها المكشوف، وتتراقصان معاً على أغنية “راب” أجنبية.

وأطلق الساخرون على رقصة هند القحطاني وابنتها اسم “رقصة شوفوا جسمي” في إشارة إلى أنها تهدف لذلك فقط من هذه الرقصة.

وتصدرت هند القحطاني التريند عبر “تويتر” منذ أيام بعد ظهورها بفيديو عبر خاصة البث المُباشر لتُجيب على أسئلة مُتابعيها. وهي ترتدي فستاناً أبيض مفتوحاً من ناحية الصدر بشكل كبير، يكاد لا يغطي شيئاً.

وقالت هند بالفيديو: “أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد. فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منك ويقولون علمتينا الصبر، وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة”.

وأشارت هند القحطاني إلى أن هذا الأمر يسعدها رغم أنها لم تعرض كيفية تعاملها مع أطفالها الثلاثة، مضيفة: “أنا ما جا هالشي في بالي، لأنه لا فضل ولا منة، حبي لأطفالي حب لا مشروط، مثل أغلب الأمهات، هاذول فلذات أكبادي”.

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