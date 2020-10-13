رئيسة وحدة الأمراض المعدية بمستشفى السلطان قابوس تصدم العمانيين بما قالته عن فعالية لقاح كورونا المنتظر

في تصريحات أثارت جدلا واسعا بين العمانيين على مواقع التواصل بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والذي طال انتظاره، قالت الدكتورة فريال بنت علي اللواتية رئيسة وحدة الأمراض المعدية بالمستشفى السلطاني إن فاعلية اللقاح المنتظر لن تكون كما يتصور البعض بأن من يأخذه سيشفى في الحال.

وخلال لقاء عبر برنامج “ملف الأسبوع” على التلفزيون العماني، قالت “اللواتية” إنَّ ما استخلصناه من جائحة كورونا خلال الأشهر الماضية، هو أن التعويل لا يكون على الأدوية وإنما على إتباع الإجراءات الصحية.

ولفتت الدكتورة فريال ، إلى أنه يجب أن ندرك أن فعالية اللقاح المنتظر لفيروس كورونا تتراوح فقط بين 40-50%.

وأكدت أن عدد الكادر الطبي الذي يعاني من القلق والأرق ويحتاج إلى عناية نفسية ارتفع في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أنه إذا كان المجتمع لا يتحمل وضع كمامة لمدة كم ساعة ويقلل من التجمعات فكيف إذاً بهذا الكادر.

من جانبها كشفت الدكتورة نوال المحيجرية رئيسة وحدة الطب النفسي الجسدي في المستشفى السلطاني، أنَّ الطواقم الصحية في المستشفيات أصبحت تحت ضغط نفسي كبير وتحتاج إلى دعم من الجميع، خلال فترة كورونا، وأن هناك عدد كبير من الكادر الطبي أصبح يعاني من نوبات قلق وأحيانا اكتئاب.

فيما أشار الدكتور خالد البلوشي المدير المساعد في المستشفى الميداني، أن ما يحدث الآن هو تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا وليس موجة جديدة للفيروس، وأن إنشاء المستشفى الميداني جاء لتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بحيث تستطيع تقديم خدماتها للمرضى الآخرين.

وأمس، الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن (685) إصابات بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) في السلطنة، وبهذا يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (106575) حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي شُفيت حتى هذا الإعلان بلغ (93222) حالة .

وذكرت الوزارة بأن عدد الوفيات الجديدة (8) ليصبح إجمالي عدد الوفيات (1046) حالات.

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