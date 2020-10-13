جريمة الزرقاء تهزّ الأردن .. خطفوا الفتى وقطعوا ساعديه وفقأوا عينيه لهذا السبب والملك يتدخل شخصياً

تعرض فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاماً، إلى جريمة بشعة في محافظة الزرقاء الأردنية الثلاثاء، هزت الرأي العام بالأردن، حين تم بتر كفيه وفقء عينيه، من قبل أشخاص للانتقام لجريمة قتل سابقة قام بها والد الفتى.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي، إن الفتى أسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وإن حالته العامة سيئة.

وأشار السرطاوي إلى أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة ارتكبها والده، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب والأدوات الحادة.

غضب ومطالب بالإعدام

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة العثور على الفتى بعد رميه في الشارع على الطريق السريع، وهو في حالة يُرثى لها ويطلب الإسعاف، ويُخاطبه ملتقط الفيديو الذي خاف أن ينقله بنفسه إلى المستشفى خوفاً من وفاته بالطريق، ويسأله عما حدث له، فيقول “خطفوني، أه بعرفهم اللي خطفوني، وين الإسعاف”.

وتداول المغردون رواية كُررت بكثرة في محيط الجريمة تقول أن سبب الجريمة هو ثأر المجرم (سفاح الرزقاء) لمقتل والده (والد مرتكب الجريمة بحق الفتى) على يد خال المجني عليه (الفتى).

وأضافت الرواية ان المجرم قد قطع ساعدي الفتى ووضعهم في “كيس” وقام بارساله الى والدة الفتى شقيقة قاتل والد “المتهم”.

ودشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء ,#جريمة_الزرقاء، و#طفل_الزرقاء، عبروا خلالها عن صدمتهم من بشاعة ماحدث، مُطالبين بحكم الإعدام فوراً في حق المتهمين، وألا ينتهي الأمر كالعادة بصلح عشائري، مٌطالبين بالعقوبة في ميدان عام.

#الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء

مناظر مقرفة حرام تعيش بين البشر

اقسم بالله حرام هاي الأشكال تشتغل على بسطة او بمجمع او باي مكان لازم يكون عليهم شيك ويتعاملوا مع بعض بس pic.twitter.com/OAlorHHKeS — محمد قبلان (@Vxuks87pX0jbOyV) October 13, 2020

احنا عايشين بغابه

..لا يعمي مش بغابه ع القليله الغابه ماشيه ع الفطره كل واحد معروف كيف رح ينأكل ومين رح ياكلو…احنا صرنا اسواء من الغابه بمراحل#طفل_الزرقاء pic.twitter.com/mEZSGJxWgv — Hadeel (@Hadeel60761284) October 14, 2020

ما أبشع الموقف ، وما أبشع الفاعل، وما أبشع المصور، وما أبشع الإنسان !!!#طفل_الزرقاء — Omar Tarawneh (@OmarTarawneh) October 13, 2020

" خدروني واعملو اللي بدكم ياه! " حكاها طفل قبل أن يقطع يديه مفترس في الزرقاء هذا اليوم،ثم فقأ عينيه !!

أخذ ثأره من طفل ، متخيلين ، من طفل !! — رامــا عطاوْنة (@ramaatawneh) October 13, 2020

"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"

جريمة بشعة بلغت من الوحشية ما لا يتصوره عقل

فجريمة المجرم جريمة وترويع المجتمع جريمة والتجرد من الإنسانية جريمة والإعتداء على طفل جريمة القصاص فيه حياة ، فالحكم الرادع يحفظ المجتمع ويرهب كل من تسول له نفسه بتكرار الجرم .#جريمة_فتى_الزرقاء pic.twitter.com/N2LKyZpYDD — Akef Aljallad (@AkefAljallad) October 14, 2020

لكل حنون من أصحاب " الرحمة المزيفة" الرافض لحكم الإعدام، ايش العقاب المناسب للوحشية التي ارتكبت في حق هالطفل؟ المجرمين واثقين عقابهم لن يتساوى مع حجم جريمتهم يعني فوق رداءة الجهات الإمنية قوانين زبالة #جريمة_الزرقاء — simplegg (@simplegg11) October 13, 2020

الثأر والصلح بفنجان قهوة والواسطة مثلث إجرامي.في مجتمعنا..نرى بعض من نتائجه اليوم ….#جريمة_الزرقاء pic.twitter.com/xcljMA6WFo — dr.maysa almasrri (@DAlmasrri) October 13, 2020

مش لازم يعدموهم لازم يعملوا فيهم نفس اللي عملوه بالطفل#طفل_الزرقاء https://t.co/aNUWLioc9c — Mohammad Bader (@Mohammadbader_1) October 13, 2020

تفاصيل وحشية!

وروى طفل الزرقاء تفاصيلاً جديدة عما حدث معه قائلاً في لقاء مع أحد المواقع المحلية: “خرجت لأشتري الخبز، فرأيت واحداً منهم، وهربت، وجدت باصاً في طريقي فاستجدت به، وصعدت إليه، وإذا هو منهم، وبه أكثر من 5 أشخاص، واصطحبوني إلى منزل وقاموا بفعلتهم”.

والله العظيم اني مخنوقة و مش عارفة انام قلبي موجوع على هالشب

و بعد ما سمعت نبرة صوتو بالمكالمة انخنقت بزيادة

يا رب جيبلو حقو اضعاف مضاعفه 😔#طفل_الزرقاء #جريمه_الزرقاء pic.twitter.com/9at3PqiEQn — Jawaher Albaddawi (@jawaher_baddawi) October 13, 2020

وأكد طفل الزرقاء أن من قام بتعذيبه وقطع يديه وفقء عينيه هم أكثر من 10 أشخاص، انتقاماً لجريمة ارتكبها والده دفاعاً عن النفس، ولا يزال يقبع خلف القضبان لقضاء الحكم.

ونقل شهود عيان عن والدة الفتى التي كانت تبكي في المستشفى قولها: “بعثته يشتري خبز.. يا ريتني متت ولا بعثته، رجعلي عجينة”.

الملك يُتابع ويتدخل بنفسه

هذا وقد وجه ملك الأردن عبدالله الثاني، المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى وأمر بإحاطته بالعناية الصحية اللازمة.

كما تابع الملك تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الامن العام – قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظمة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة البشعة بحق طفل الزرقاء.

وأكد الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.