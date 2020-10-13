بشرى غير سارة للعُمانيين بعد فرض ضريبة القيمة المضافة .. “قرارات مرتقبة لا تقل قسوة”

قال الكاتب العماني الخبير في الشؤون الإقتصادية خلفان الطوقي إنّ هناك قرارات مرتقبة لا تقل قسوة عن ضريبة القيمة المضافة في عمان .
وأضاف “الطوقي” في لقاء مع إذاعة “الوصال” المحلية، الثلاثاء، أنّه خلال الشهرين القادمين سيكون هناك أخبار قاسية، متوقعاً صدور حزمة إجراءات تحفيزية للنشاط الإقتصادي.
وعن فرض ضريبة القيمة المضافة، قال “الطوقي” إنّها لأنذ الوضع المالي لسلطنة صعب جداً، حيث تمرّ عمان بتحديات حقيقيّة.
وأشار “الطوقي” الى أنّه في حال إضعاف الريال العُماني فإنّ ذلك سيؤدي الى مساوئ أكبر مما هو حاصل الآن.
ورداً على سؤال عن سبب عدم إعلان الحكومة العمانية وضعها المالي الصعب للسكان بشكل واضح، توقع “الطوقي” ان يكون ذلك ضمن اجراءات متدرجة حتى لا يكون هناك صدمات .
#الوصال : خلفان الطوقي : قرارات مرتقبة لا تقل قسوة عن #ضريبة_القيمة_المضافة
ويرد على تساؤل : لماذا لا تعلن الحكومة وضعها المالي الصعب للفرد بشكل واضح
من #صباح_الوصال مع #مديحة_السليمانية و #إيناس_ناصر @MadihaAlsuliman @ienas7@altouqi2 pic.twitter.com/9NiI1JZD30
— Al Wisal – الوصال (@al_wisal) October 13, 2020
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الإثنين مرسوماً سلطانياً قضى بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .
وذكر مركز التواصل الحكومي العُماني أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة يأتي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أنه سيتم فرض الضريبة بمعدل 5% على السلع والخدمات باستثناء قائمة واسعة من السلع والخدمات.
وستطبق ضريبة القيمة المضافة بعد 180 يوما من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وستصدر اللائحة التنفيذية بعد شهرين.
ووفقاً لـِ”التواصل الحكومي” فإنّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز تنافسيتها، وتأكيدا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.
وهناك قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها ضريبة القيمة المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.
قائمة واسعة من السلع والخدمات لا تشملها #ضريبة_القيمة_المضافة كالسلع الغذائية الأساسية، وخدمات وسلع الرعاية الطبية والتعليم ومستلزمات ذوي الإعاقة والخدمات المالية.#التواصل_الحكومي pic.twitter.com/bNd7xldyxp
— التواصل الحكومي (@Oman_GC) October 12, 2020
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
القرارات التي يعتقدها صانع القرار بأنها سرا اصبحت معروفة للجميع والمحلل الوهمي يحاول تخفيف الوضع وتهيئة فقراء مسقط عمان ! تخفيض الرواتب تجميد التوظيف تخفيض معاشات المتقاعدين عدم دفع مكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين مباشرة بل تقسيطها على سنوات ودفعات !!! تقليل معاشات ذودي الدخل المحدود واسر الضمان الغجتماعي ! وقف المساعدات الاجتماعية للفقراء ! وقف الترقيات النموقوفة أصلا من 10 سنوات! رفع رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت الرديئة الجودة وفرض رسوم على خدمات شبكة المجاري الصرف الصحي أكثر مما هو قائم وللعلم الشبكة لا تغطي حت مسقط العاصمة نفسها! خخخخخخخخخخخخخخخخخخ! فهل حكومة مثل هذه تستحق البقاء ولو يوم في سدة الحكم؟ أين الأموال التي نهبها وسرقها وسلبها الهالك كابوس؟ 50 عاما وهو يعيش في عز وبحبوحة على حساب فقراء شعبه! أين خيرات النفط والغاز التي منحها الهالك والحالي لبريطانيا نظير كرسي الحكم؟ أين الذهب والمليارات التي كان يخبئها الهالك في قصوره وسيوحه ؟ لك الله أيها الفقير المسقطي العماني ستشحت في كل أرجاء العالم الأربعة ! طالما الفئة الحاكمة تحملك مسؤلية الخزانة الخاوية! هل فكر الحاكم الحالي في تقليل نفقاته؟ وهو قبل أسابيع تنقل إلى صلالة جوا بالطائرة الفخمة للهالك كابوس وعاد لمسقط باليخت الفاخر للهالك ؟ هل لمح فكرة تقليل مخصصات اخوانه؟ هل فكر قليلا في الامتيازات التي يحصل عليها الاسرة الحاكمة دون وجه حق على حساب فق5راء الشعب؟ هل تذكر بأن استغاثات العاطلين عن العمل في التويتر وصلت إلى 155 والترقيات 115؟ خخخخخخخ! الثورة وحدها يا فقراء مسقط وعمان ستفتح مخازن السارقين لكم ! تذكروا صحار ! هععععععععع