الإمارات تحاصر قطر وتدعو لمقاطعة منتجات تركيا المسلمة بينما ستكون بوابة المنتجات الإسرائيلية إلى الخليج

على خطى الدعوات الأخيرة للمسؤولين في السعودية خرج مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبدالخالق عبدالله، يدعو هو الآخر لمقاطعة المنتجات التركية نكاية في أردوغان الذي دمر مخططات الرياض وأبوظبي الخبيثة بالمنطقة بداية من حصار قطر ومرورا بسوريا وأزمتها حتى التدخل في ليبيا وإنهاء مشروع جنرال ابن زايد خليفة حفتر.

وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) نشر “عبدالله” صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها علامة المقاطعة وعلق قائلا: صنع في تركيا غير مرغوب به سعوديًا وخليجيا.

صنع في تركيا غير مرغوب به سعوديًا وخليجيا pic.twitter.com/AyXPRIFxaI — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 12, 2020

وتفاجأ مستشار ابن زايد المتناقض ومتقلب المواقف، بردود الفعل الرافضة لدعوته وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”متى قد صنعت عقالك وثوبك وسروالك الداخلي في الامارات بعدها فكر بمقاطعة البضائع التركية”

متى قد صنعت عقالك وثوبك وسروالك الداخلي في الامارات

بعدها فكر بمقاطعة البضائع التركية — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) October 12, 2020

وكتب ناشط آخر:”سيأتي يوم على أهل الخليج يتمنون الحصول الجنسية التركية وتذكروني أن رحلت عنكم رغم أنني أعلم أكثر من ٢٥٪ من سكان الخليج حاليا لديهم استثمار عقاري في الإمبراطورية العثمانية”

سيأتي يوم على أهل الخليج يتمنون الحصول الجنسية التركية وتذكروني أن رحلت عنكم رغم أنني أعلم أكثر من ٢٥٪ من سكان الخليج حاليا لديهم استثمار عقاري في الإمبراطورية العثمانية — Al Mahrooqi (@AL_MAHROOQI2020) October 13, 2020

من جانبه علق الكاتب القطري جابر بن ناصر المري، على تغريدة عبدالخالق عبدالله مستنكرا دعوته الخبيثة بقوله:”#الامارات تدعو لمقاطعة منتجات #تركيا المسلمة، في الوقت الذي تعمل على أن تكون البوابة لدخول منتجات #اسرائيل الصهيونية إلى الخليج”

#الامارات تدعو لمقاطعة منتجات #تركيا المسلمة، في الوقت الذي تعمل على أن تكون البوابة لدخول منتجات #اسرائيل الصهيونية إلى الخليج https://t.co/jBdXW23eDd — جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) October 13, 2020

ويشار إلى أنه قبل يومين وفي قرار متهور جديد من الأمير السعودي الطائش محمد بن سلمان ولي عهد المملكة وحاكمها الفعلي، يضر أشد الضرر بالاقتصاد السعودي تم إجبار أكبر شركات المملكة على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد أي بضائع من تركيا.

وفي هذا السياق قالت دوائر أعمال رئيسية في تركيا معلقة على هذا الأمر، إن السلطات السعودية صعدت من إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا يضر بسلاسل التوريد العالمية.

وقال رؤساء أكبر ثماني جمعيات أعمال تركية في بيان نشر أول أمس، إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتهم على توقيع خطابات تلزمهم بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشكوا من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية.

الجمعيات التركية أشارت أيضا في بيانها إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة “إيه بي مولر ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل التوريد العالمية، وأيضا إلى تغريدة عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، التي دعا فيها إلى مقاطعة البضائع التركية.

هذا وأوضح البيان المشترك الذي وقعه رواد في مجال الصناعة، ومصدرون ورجال أعمال بارزون ومتعهدون ومسؤولو نقابات عمالية، وأوردته وكالة بلومبرغ للأنباء أن “هذه القضية ذهبت إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية الثنائية، وصارت مشكلة تتعلق بسلاسل التوريد العالمية”.

وأضاف البيان أن “أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لتعطيل التجارة بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية، وستضر باقتصاد البلدين وشعبيهما”، فيما لم تستبعد تركيا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية.

ويشار إلى أن الدعوات السعودية لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية في المملكة باتت تخرج عن مؤسسات ومسؤولين رسميين في الدولة، بعدما كانت مجرد حملات يديرها الذباب الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق دعا مسؤول سعودي بارز مواطنيه لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقدت سياسات مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان ، كتب تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قبل أيام: “المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”.

وتابع موضحا سبب ذلك:”رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

ومنذ انحياز أردوغان لقطر في أزمتها مع دول الحصار ومساعدته في منع مخطط غزو قطر، تحرض القيادة السعودية ضد تركيا وتهاجمها بشكا دائم.

وزاد هذا الهجوم والتحريض على تركيا وشخص الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اكتشاف جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول وتدويل أنقرة للقضية في فضيحة هي الأكبر لابن سلمان.

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