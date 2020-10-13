الآية معكوسة بالإمارات.. رجال تعرضوا لـ”علقة موت” من زوجاتهم “المسترجلات” وإحصائية صادمة!

كشفت إحصائية صادمة لمؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان “حماية”، عن تعرض رجال في الإمارات للضرب والتعنيف من قبل زوجاتهم “المسترجلات”.

عزة بنت راشد النعيمي، رئيسة المؤسسة قالت إن نسبة الخلافات الزوجية بلغت 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%، وأخرى تركزت على قضايا تمت إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قبل زوجاتهم.

هذا وذكرت “النعيمي” بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية، أن قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن 95 حالة تعاملت معها المؤسسة في فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري.

وأوضحت ان منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتمت متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله.

كما تعاملت المؤسسة مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، تم حل 85% منها بطرق ودية بعيدا عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم، حفاظا على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري.

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