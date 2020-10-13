نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن مصادر سياسية إسرائيلية، كشفت عن أن الوفد الإماراتي الذي سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل سيضم وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين حكوميين آخرين.

هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن المصادر أيضا أن مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشفيز، سيترأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه قريبا إلى دولة الإمارات لمتابعة المحادثات حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس بالإجماع على صياغة اتفاقية السلام التي تم توقيعها الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات، ما يمهد للتصديق عليها من جانب الكنيست يوم، الخميس، القادم وسط توقعات بأغلبية ساحقة.

وتم ذلك في وقت تم الاتفاق على لقاء قريب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وصرح نتنياهو أنه يتوقع في ظل الردود الإيجابية أن يصادق الكنيست على الاتفاق، مضيفاً أن هناك اتفاقيات أخرى قادمة مع دول عربية لم يسميها.

ونقل موقع صحيفة معاريف العبرية عن نتنياهو قوله إنه أجرى، نهاية الأسبوع اتصالا هاتفيا مع بن زايد لأول مرة منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين في سبتمبر الماضي.

وأبلغ نتنياهو بن زايد عزم حكومته على تبني الاتفاق الذي تم التوصل إليه رسمياً وأن تبدأ إجراءات المصادقة عليه هذا الأسبوع، علما بأن الكنيست سيعود اليوم لمزاولة نشاطه الاعتيادي.

كما اتفق نتنياهو وبن زايد، بحسب ما أوردته المواقع الإسرائيلية على عقد لقاء بينهما قريبا.

وقال نتنياهو للوزراء في حكومته إنه وجه الدعوة لبن زايد لزيارة إسرائيل، كما تلقى دعوة منه لزيارة الإمارات.

وبحسب المواقع الإسرائيلية المختلفة، أعلن نتنياهو في الجلسة أمام وزراء الحكومة أنه “لا يراودني شك في أننا سنرى قريبا اتفاقيات مع دول عربية وإسلامية إضافية”.

وبحسب معاريف، فقد بحث نتنياهو وبن زايد الآمال حول التعاون المشترك بما يقوي الدولتين، والتعاون في مجال مكافحة جائحة الكورونا.

وأضاف نتنياهو: “لقد تحدثنا عن آفاق التعاون المشترك التي نقوم بتوسيعها في الاستثمارات والسياحة والطاقة والتكنولوجيا وفي مجالات أخرى”.

وتابع أن هذه الاتفاقيات “تعكس التغيير الحاد في مكانة إسرائيل في المنطقة. هناك دول عربية تريد أن تصنع معنا سلاماً، لأنها ترى كيف حوّلنا إسرائيل إلى دولة عظمى. وهي ترى كيف نقف في مواجهة إيران، وأحيانا لوحدنا، في مواجهة العالم أجمع. وهي تدرك أن بمقدورنا أن نساعدها في مجالات كثيرة. هذه الدول ترى أن إسرائيل ليست عبئا أو عدوا بل هي حليف ضروري في كل وقت، خاصة في الوقت الراهن. لا يراودني شك في أننا سنرى اتفاقيات مع دول عربية وإسلامية أخرى”.

وأبلغ نتنياهو ولي عهد أبوظبي، خلال الاتصال بينهما أن إسرائيل تنتظر وصول وفد الإمارات المقرر توجهه إلى دولة الاحتلال، ردا على الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي إلى الإمارات في شهر أغسطس ترأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

ووفقا لما ذكرته صفحة نتنياهو على موقع تويتر ن فقد اتفق الجانبان على عقد لقاء قريبا، كما دعا كل منهما الآخر لزيارة بلاده.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تتطلع لاستقبال وفد إماراتي سيقوم بزيارة لإسرائيل قريبا، ردا على الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن-شباط إلى الإمارات.

كما بحث نتنياهو وبن زايد تعزيز الجهود لمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، كتب بن زايد على حسابه على موقع تويتر: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو… تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية”.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن وفداً إماراتياً رسمياً سيزور إسرائيل يوم 20 أكتوبر الجاري برفقة مسؤولين أميركيين.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا في سبتمبر الماضي على اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبحضور نتنياهو.

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