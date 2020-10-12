على مسمع زوجها .. سيدة في الإمارات خرجت تبحث عن عمل فاغتصبها سائق مرتين في مركبته!

تعرضت عاملة آسيوية في دبي إلى هتك العرض والاغتصاب داخل سيارة سائق آسيوي، استدرجها عن طريق الحيلة والخداع.

كانت البداية كما نقلت وسائل إعلام محلية، حين وضعت العاملة إعلانا في أحد المواقع المختصة للبحث عن فرصة عمل، بعدما خسرت عملها السابق. وسرعان ما جاءها الرد برسالة نصية من المتهم الذي أوهمها بتشغيلها لخدمة والدته، واتفق معها على اللقاء لنقلها إلى المنزل.

و طلب المتهم من العاملة الركوب معه في السيارة، فرفضت كونه بمفرده. إلا أنه طمأنها وطلب منها الركوب والجلوس على الكرسي الأمامي، فجلست، وقاد السيارة باتجاه موقع مجهول. وبدأت يده بالعبث في جسدها وهتك عرضها.

وقالت المجني عليها أمام النيابة العامة في دبي، إنها طلبت من المتهم التوقف وإنزالها بعدما أدركت نيته السيئة. إلا أنه طلب منها الحفاظ على الهدوء وعدم الصراخ حتى لا يلتفت إليه أحد.

واستطاعت العاملة في هذه الأثناء اتصلت بزوجها وطلبت منه التحدث معه عله يقنعه بإنزالها أو يشعره بالخوف من جراء فعلته، وبالفعل تحدث معه ووافق على إنزالها على كتف أحد الطرق الرئيسية، لكنه لم ينزلها على الفور، بل كرر اعتداءه عليها وهتك عرضها، ولما هددته بالاتصال بالشرطة، أوقف السيارة وأنزلها وهرب، وألقي القبض عليه بعد التحري عنه.

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