“شاهد” ما تم ضبطه داخل موقع للعمالة الوافدة بسلطنة عُمان يفجر غضب العمانيين ويصدمهم!

أفادت العديد من وسائل الإعلام العمانية بأن السلطات ضبطت آلاف زجاجات الخمور داخل موقع للعمالة الوافدة في شمال الباطنة، الخبر الذي تسبب في موجة جدل وغضب واسعين بين العمانيين الذين طالبوا بتشديد الرقابة على هذه الأماكن وما يحدث بها.

وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، أن الإدارة العامة للجمارك بسلطنة عمان أعلنت أن إدارة التحري وتقييم المخاطر داهم موقعاً للعمالة الوافدة بمحافظة شمال الباطنة.

وذكرت الإدارة أنه تم ضبط أكثر من 20000 زجاجة من المشروبات الكحولية في الموقع.

وأبدى ناشطون تخوفهم من تكرار مثل هذه الجرائم واستغلال مواقع العمالة الوافدة لتنفيذ أمور مخالفة للقانون، وطالبوا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على هذه الأماكن لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي سياق آخر أحبطت الادارة العامة للجمارك بالسلطنة عملية تهريب 1.765 كيلوجراماً من مخدر الهيروين.

حيث كانت مخبأة بشكل احترافي داخل طردٍ بريدي لقطع غيار مركبات.

اقرأ أيضا: ضابط كويتي خان القسم وأدخل شحنة خمور إلى البلاد.. هكذا جعلته المحكمة “عبرة” لكل من يوسوس له الشيطان!

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك