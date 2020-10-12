“شاهد” ماذا فعل أردنيون بـ وافد مصري اختلفوا معه على مبلغ مالي صغير فمزقوا جسده بالسكاكين وخلي السيسي يتكلم!
أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء عدد من الأردنيين على وافد مصري، غضباً بالأردن ومصر للطريقة الوحشية التي تم فيها ضرب الوافد المصري خاصة مع استخدام السكاكين والسيوف.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن“، إقدام مجموعة من الأردنيين بالاعتداء على وافد مصري، في مدينة الكرك، وسحله في الشارع، وضربه بشكل فظ وذلك بسبب خلاف مالي بسيطة معه.
وأثار الفيديو المنتشر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الكرك الأردنية مطالباً بحق المواطن المصري.
نطالب برد اعتبار فورآ ) فيديو لمصري يهان ويتسحسل فى الشارع , حقه عند مشايخ عشائر الكرك قبل الدوله
نطالب برد اعتبار فورآ تلفون العامل المصري 0792546483 ) فيديو لمصري يهان بالكرك ويتسحسل فى الشارع , حقه عند مشايخ عشائر الكرك
Posted by طارق ابوخلف on Monday, October 12, 2020
وفي السياق، نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة رصدتها “وطن” يوضح فيها تفاصيل قضية الاعتداء على وافد مصري، قائلاً: “حتي الأردن !!ضرب وسحل مصرى بالأردن شغال فى مطعم على خلاف مالى بسيط وانبوبة بوتجاز!!، واوعي تقولى النغمة الوسخة بتاعة (اصل المصري متهان فى بلده) لأن كل الشعوب العربية متهانة ومش بتقدر تعارض حكامها”.
وأضاف الحساب: “أوعي تقولى دى حالات فردية لأن الحالات دى المفروض تقف لها الشعوب نفسها”.
حتي الأردن !!
ضرب وسحل مصرى بالأردن شغال فى مطعم على خلاف مالى بسيط وانبوبة بوتجاز!!
واوعي تقولى النغمة الوسخة بتاعة (اصل المصري متهان فى بلده) لأن كل الشعوب العربية متهانة ومش بتقدر تعارض حكامها.
واوعي تقولى دى حالات فردية لأن الحالات دى المفروض تقف لها الشعوب نفسها.#اتفووو
— كائن غوغااااائي' (@elsharaky2020) October 11, 2020
الجدير ذكره، أن الأردن شهدت مؤخراً مقتل مصري بالرصاص على يد مواطن أردني إثر شجار نشب بينهما، الأمر الذي أدى لوفاته على الفور.
شاهد أيضا: هذا ما حدث في الكويت.. موظف كويتي لم يسكت على “قلة أدب” وافد مصري فشج له رأسه!
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
شعب رخيص نذل ذليل زي عباس رئيس ما يسمي ب ميليشيا فتح طيب ما هو نذل زي الشعب المصري
اه يا ولاد الكلب يا كفره يا أنجاس يلعن ابو العرب أحفاد كفار قريش
والله والله والله لو كنتم في مصر ليتك ذبحكم واحد واحد شويه خولات وعاملين دكره علي واحد ضعيف الله يلعن اللي جابكم الله يلعنكم واحد واحد وكل عربي حقير بيستقوي علي اي مصري يا حفاة ياكلاب والله ما عندكم دين ولا أخلاق ستظلون أمة الانحطاط وتظلعللك بكره وزيررة الخره اقوللك حادث فردي عاوزين نشوفكم في مصر يا شوية معرصين مخنثين علشان نفصل ىؤوسكم عن احسادكم بتلسواطير دي يا شعب معرص يا منايكة روحوا استرجلوا علي الصهاينه اللي نابكينكم ليل نهار يا كلاب نجسه،، ،فعلا لا علاقة للعرب باي ملة او دين وهذه هي حياتكم ستحيون اذلة وستموتون كفارا انشاء الله وابي جهنم وبئس المصير يا كلاب جهنم،، ،،،