“شاهد” ماذا فعل أردنيون بـ وافد مصري اختلفوا معه على مبلغ مالي صغير فمزقوا جسده بالسكاكين وخلي السيسي يتكلم!

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء عدد من الأردنيين على وافد مصري، غضباً بالأردن ومصر للطريقة الوحشية التي تم فيها ضرب الوافد المصري خاصة مع استخدام السكاكين والسيوف.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن“، إقدام مجموعة من الأردنيين بالاعتداء على وافد مصري، في مدينة الكرك، وسحله في الشارع، وضربه بشكل فظ وذلك بسبب خلاف مالي بسيطة معه.

وأثار الفيديو المنتشر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الكرك الأردنية مطالباً بحق المواطن المصري.

نطالب برد اعتبار فورآ ) فيديو لمصري يهان ويتسحسل فى الشارع , حقه عند مشايخ عشائر الكرك قبل الدوله نطالب برد اعتبار فورآ تلفون العامل المصري 0792546483 ) فيديو لمصري يهان بالكرك ويتسحسل فى الشارع , حقه عند مشايخ عشائر الكرك Posted by ‎طارق ابوخلف‎ on Monday, October 12, 2020

وفي السياق، نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة رصدتها “وطن” يوضح فيها تفاصيل قضية الاعتداء على وافد مصري، قائلاً: “حتي الأردن !!ضرب وسحل مصرى بالأردن شغال فى مطعم على خلاف مالى بسيط وانبوبة بوتجاز!!، واوعي تقولى النغمة الوسخة بتاعة (اصل المصري متهان فى بلده) لأن كل الشعوب العربية متهانة ومش بتقدر تعارض حكامها”.

وأضاف الحساب: “أوعي تقولى دى حالات فردية لأن الحالات دى المفروض تقف لها الشعوب نفسها”.

حتي الأردن !!

ضرب وسحل مصرى بالأردن شغال فى مطعم على خلاف مالى بسيط وانبوبة بوتجاز!! واوعي تقولى النغمة الوسخة بتاعة (اصل المصري متهان فى بلده) لأن كل الشعوب العربية متهانة ومش بتقدر تعارض حكامها. واوعي تقولى دى حالات فردية لأن الحالات دى المفروض تقف لها الشعوب نفسها.#اتفووو — كائن غوغااااائي' (@elsharaky2020) October 11, 2020

الجدير ذكره، أن الأردن شهدت مؤخراً مقتل مصري بالرصاص على يد مواطن أردني إثر شجار نشب بينهما، الأمر الذي أدى لوفاته على الفور.

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