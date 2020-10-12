وجه خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى طليق والدته المخرج المصري طارق العريان، وذلك بسبب انشغاله بحبيبته الجديدة عن أبنائه التوأم “علي وآدم”.

ونشر خالد عبر “انستجرام” صورة تجمعه بوالدته، وإخوته آدم وعلي. وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلاً:” أخبرنى..هل تقضي الوقت مع عائلتك.. ؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً”.

وتابع خالد :”أعلم أن هذه المقولة هي اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل.. لذلك نفذ لي هذه الخدمة وأعدِ إرسالها لي…. أوه ، شيء آخر، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة”.

وأشاد المتابعون بأسلوب خالد في عتاب طليق والدته، وحرصه على مصلحة إخوته آدم وعلي. وحرصه على العائلة، بينما انتقدوا طارق العريان بسبب إهماله أبنائه من أًصالة وانشغاله بحبيبته الجديدة إلى درجة أن ينسى طفليه.

هذا وقد نشرت حسابات فنية سابقاً صوراً لما وصفتها بـ”حبيبة” طارق العريان، وهي عارضة الأزياء الأرمنية السورية نيكول سعفان، وتصغره بـ30 سنةً.

بعد طلاقه من أصالة : تسريب صور لحبيبة طارق العريان وهي عارضة الازياء السورية نيكول سعفان الذي تصغره بـ 30 عاماً pic.twitter.com/adtC67R1Zt — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 17, 2020

وشوهدت نيكول، إلى جانب العريان في الساحل الشمالي في مصر. كما أنها بدأت تظهر معه لأكثر من مرة وتتواجد إلى جانبه في المناسبات والسهرات، فيما يتداول أنهما سيتزوجان قريباً .

وأعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال هو “الخيانة”.

ونُشرت تقارير بأن أصالة علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة و أن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.

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