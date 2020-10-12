طارق العريان وحبيبته
طارق العريان وحبيبته
حياتنا

“شاهد” حبيبة طارق العريان التي تصغره “30” عاماً “لحست مخه” وجعلته ينسى أطفاله وهكذا فضحه نجل أصالة!

كتب وطن
0

وجه خالد الذهبي، نجل الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى طليق والدته المخرج المصري طارق العريان، وذلك بسبب انشغاله بحبيبته الجديدة عن أبنائه التوأم “علي وآدم”.

 

ونشر خالد عبر “انستجرام” صورة تجمعه بوالدته، وإخوته آدم وعلي. وعلق عليها باللغة الإنجليزية قائلاً:” أخبرنى..هل تقضي الوقت مع عائلتك.. ؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً”.

 

وتابع خالد :”أعلم أن هذه المقولة هي اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل.. لذلك نفذ لي هذه الخدمة وأعدِ إرسالها لي…. أوه ، شيء آخر، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة”.

 

وأشاد المتابعون بأسلوب خالد في عتاب طليق والدته، وحرصه على مصلحة إخوته آدم وعلي. وحرصه على العائلة، بينما انتقدوا طارق العريان بسبب إهماله أبنائه من أًصالة وانشغاله بحبيبته الجديدة إلى درجة أن ينسى طفليه.

 

هذا وقد نشرت حسابات فنية سابقاً صوراً لما وصفتها بـ”حبيبة” طارق العريان، وهي عارضة الأزياء الأرمنية السورية نيكول سعفان، وتصغره بـ30 سنةً.

 

وشوهدت نيكول، إلى جانب العريان في الساحل الشمالي في مصر. كما أنها بدأت تظهر معه لأكثر من مرة وتتواجد إلى جانبه في المناسبات والسهرات، فيما يتداول أنهما سيتزوجان قريباً .

 

وأعلنت أصالة نصري في فبراير 2020، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي.

 

وبعد إعلان أصالة انفصالها عن طارق العريان، كشفت شام الذهبي ابنة “أصالة”بطريقة غير مباشرة عن أنّ السبب وراء الانفصال  هو “الخيانة”.

 

ونُشرت تقارير بأن أصالة علمت بخيانة زوجها لها، عبر تسجيلات صوتية له مع إحدى الفتيات، عثرت عليها بالصدفة و أن الفتاة سورية الجنسية وفي العشرينات من عمرها وتدعى “نيكول”.

شاهد أيضا: سيناريو محمد رمضان.. “شاهد” عراقية جميلة ضيعت مستقبل طيار وهذا ما فعله معها بقمرة القيادة وندم بقية عمره

 

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قالتا كلمة حق فلم تسلما.. “شاهد” عيال زايد يطلقون “المطبلين”…

حياتنا

طارق العريان غاضب بعد نشر صور حبيبته الجديدة .. هذا ما قاله عن طليقته أصالة وهدّد

حياتنا

تصغره بـ30 سنة .. طارق العريان يصدم طليقته أصالة نصري بالفتاة التي عشقها وسيتزوجها…

حياتنا

غير طبيعية وكأنها سكرانة .. “شاهد” حركات “غير لائقة” بين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.