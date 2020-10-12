“شاهد” تغريدة نشرتها مي العيدان عن هيا الشعيبي أغضبت السعوديين فشنّوا عليها هجمةً عنيفة!؟

شنّ مغرّدون سعوديون هجمةً عنيفة على الاعلامية الكويتية مي العيدان بعد نشرها تغريدة تمنّت فيها للفنانة الكويتية هيا الشعيبي الخروج من ازمة المقطع الإباحي الذي نُشر على حسابها في سناب شات .

جاء ذلك بعدما نشرت “العيدان” صورة “الشعيبي” على انستغرام، وأرفقتها بتعليق: “الله يفك عوقج و يرجعج لاعيالج وتتعلمين مره ثانيه لا تدخلين أشياء اكبر منج منها السياسه و السعوديه🇸🇦 خط توقفين عنده”.

وأبدى مغرّدون سعوديون غضبهم من ذكر مي العيدان السعودية في تغريدتها، وقالوا إنّ قضية هيا الشعيبي ليست مع السعودية.

وأخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في سناب شات .

ونشر ثامر الشعيبي شقيق الفنانة هيا مقاطع فيديو عبر حسابه في سناب شات، تُظهر استعدادتهم لاستقبالها، حيث تمّ ذبح خروف ابتهاجاً بخروجها من السجن .

وتُظهر المشاهد التي نشرها “ثامر” لحظة وصول هيا الشعيبي الى المنزل واحتضانها لأطفالها وأقاربها، حيث بدا وجهها شاحباً وعلامات التعب تبدو واضحةً عليها .