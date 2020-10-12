سعد لمجرد
سعد لمجرد
حياتنا

سعد لمجرد في ورطة كبيرة.. اغتصاب الفتيات لم يمر مرور الكرام وهذا ما فعلنه ناشطات مصريات به

كتب وطن
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شنت مجموعة من الناشطات المصريات حملة لمنع حفل الفنان المغربي سعد لمجرد في القاهرة والذي كان مقررا إقامته في ديسمبر القادم، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح، وذلك بدعوى “اتهامه في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب”.

 

ودشن الناشطات المصريات هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر، #noLamjarred، #سعد_لمجرد_مُغتصب، طالبن خلالها بإلغاء الحفل، خاصة أن مصر تُعاني منذ فترة من حوادث اغتصاب وتحرش مُتسلسلة مثل قضية فندق الفيرمونت، ومتحرش الجامعة الأمريكية، ومؤخراً عنتيل الجيزة، ورأوا أن إحضار سعد المجرد “كمُغتصب متسلسل” مطلوب دولي، هو تشجيع على تكرار هذه الحوادث.

 

واستجاب مسرح “كايرو شو” وحذف إعلانات الحفل ، وحذف كذلك المناسبة من الموقع المخصص لحجز التذاكر الكترونيا.

 

الجدير بالذكر أن أول فصول سعد لمجرد مع العنف ضد المرأة، كان حينما اتهمته فتاة أمريكية في عام 2010، بالاعتداء عليها بالضرب، حيث جرى إلقاء القبض على لمجرد أول مرة للاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وفر لمجرد من الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين.

 

ولاحقاً اتهمته فتاة فرنسية تدعى “لورا” باغتصابها في غرفة في أحد الفنادق في أكتوبر من العام 2016، قبل أيام من حفلة له في باريس، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

 

وأخيراً ظهرت ضحية لسعد لمجرد، هي شابة فرنسية مغربية، وجهت إلى المغني البالغ من العمر 35 عاما تهمة الاغتصاب في أبريل 2017، وأكدت في شكواها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015.

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