سعد لمجرد في ورطة كبيرة.. اغتصاب الفتيات لم يمر مرور الكرام وهذا ما فعلنه ناشطات مصريات به

شنت مجموعة من الناشطات المصريات حملة لمنع حفل الفنان المغربي سعد لمجرد في القاهرة والذي كان مقررا إقامته في ديسمبر القادم، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح، وذلك بدعوى “اتهامه في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب”.

ودشن الناشطات المصريات هاشتاج #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر، #noLamjarred، #سعد_لمجرد_مُغتصب، طالبن خلالها بإلغاء الحفل، خاصة أن مصر تُعاني منذ فترة من حوادث اغتصاب وتحرش مُتسلسلة مثل قضية فندق الفيرمونت، ومتحرش الجامعة الأمريكية، ومؤخراً عنتيل الجيزة، ورأوا أن إحضار سعد المجرد “كمُغتصب متسلسل” مطلوب دولي، هو تشجيع على تكرار هذه الحوادث.

Cairo show و Ticketmarche مسحوا البوستات الاعلان عّن حفل سعد لمجرد

و موقع تيكيت مارشيه كمان الحفلة اتمسحت من عليه

اتمنى عدم اقامة الحفل، و ما يبقاش مجرد حركات على السوشيال ميديا.

و شكرا لكل حد شارك فى ايقاف المهزلة ديه ❤️#noLamjarred#مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر #CancelCairoShow — نور ⁦✨ (@nonn_887) October 12, 2020

ياريت لو عندكم سلطة اكبر من مقاطعة المغتصب تستخدموها، تويت واحدة بالهاشتاج هتدعم موقف الرفض من وجود شخص سادي مغتصب سبق و أدين وسُجن و دلوقتي جاي يغني في مصر وبيساعدوه يرجع يغني ويبقى مقبول تاني عند الشعب العربي اللي للأسف بيدعم المغتصبين#سعد_لمجرد_مُغتصب #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر https://t.co/Qxumsr7KvS — Rawan (@svrawann) October 11, 2020

بلد عايشة بقالها 4 شهور فى موجة من فضائح وحوادث التحرش والاغتصاب تروح تجيب serial rapist متهم ف قضايا دولية يعمل حفلة ؟ الناس اللي نظمت الموضوع ده قمة ف الغباء والانحطاط#مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر — Omar Ellaithy ⚜ (@OmarEllaithy99) October 11, 2020

#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر

عندنا تحرش و وخنازير هربانين ف قضية اغتصاب جماعي مش لازم ننافس على كاس عالم الوساخة يعني — Menna✨ (@mena25412) October 11, 2020

نبذة عن الفنان العالمي سعد لمچرد: ١- ٣ قضايا إغتصاب لثلاثة فتيات ما بين ٢٠١٦ و ٢٠١٧.

٢- تم إيداعه في السجن لمدة شهرين ونصف وبقي تحت المراقبة القضائية طول مدة التحقيق.

٣- تم إحالته في يناير ٢٠٢٠ إلى المحاكمة الجنائية في فرنسا بتهمة إغتصاب فتاة عام ٢٠١٧ #مش_عايزين_لمجرد_في_مصر pic.twitter.com/1LUAFysi3O — دانتيلا (@DantillaSpeaks) October 11, 2020

واستجاب مسرح “كايرو شو” وحذف إعلانات الحفل ، وحذف كذلك المناسبة من الموقع المخصص لحجز التذاكر الكترونيا.

الجدير بالذكر أن أول فصول سعد لمجرد مع العنف ضد المرأة، كان حينما اتهمته فتاة أمريكية في عام 2010، بالاعتداء عليها بالضرب، حيث جرى إلقاء القبض على لمجرد أول مرة للاشتباه في ضرب امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وفر لمجرد من الولايات المتحدة بكفالة ولم يعد منذ ذلك الحين.

ولاحقاً اتهمته فتاة فرنسية تدعى “لورا” باغتصابها في غرفة في أحد الفنادق في أكتوبر من العام 2016، قبل أيام من حفلة له في باريس، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

وأخيراً ظهرت ضحية لسعد لمجرد، هي شابة فرنسية مغربية، وجهت إلى المغني البالغ من العمر 35 عاما تهمة الاغتصاب في أبريل 2017، وأكدت في شكواها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015.

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