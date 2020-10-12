ابن زايد يدعو “القاتل” نتنياهو لزيارة وطنه الثاني الإمارات.. حاول اخفاء الدعوة ولكن بيبي فضحه وكشف ما دار بينهما

يواصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد انبطاحه للاتفاق التطبيعي مع إسرائيل، متفاخراً بإجرائه أول مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، موجهاً له دعوة لزيارة الإمارات قريباً.

وكشف ابن زايد، في تغريدة رصدتها “وطن”، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين نتنياهو، قائلاً: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية”.

تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) October 12, 2020

وفي السياق، قال نتنياهو، إنه اتفق خلال اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبوظبي، على لقاء بينهما قريبا، دون أن يذكر موعدا محددا.

وقال نتنياهو، في تصريح: “بكل سرور أعلن أن الحكومة اليوم صادقت بالإجماع على اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف: “خلال نهاية الأسبوع تحدثت مع صديقي، ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد ودعوته إلى زيارة إسرائيل وهو دعاني لزيارة أبو ظبي”.

هذا ولم يؤكد ابن زايد، في تغريدته ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي من اتفاق خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد. إلى حث قادة دول الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مزعومة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على غرار الإمارات.

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره مساء الأحد. أن ترامب أجرى اتصالا مع بن زايد حيث وجه له الشكر على “التمنيات الطيبة للرئيس والسيدة الأولى بعد تشخيص إصابتهما بعدوى فيروس كورونا COVID-19”.

وناقش ترامب وابن زايد حسب البيان، جائحة كورونا وسبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية النمو الاقتصادي من خلال الشراكات العامة والخاصة.

كما هنأ ترامب بن زايد بمناسبة “التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل”. ودعاه “إلى اغتنام هذه الفرصة لحث قادة دول الشرق الأوسط الأخرى على اتباع نفس المسار نحو دفع السلام والازدهار في المنطقة” حسب زعمه.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض. اتفاقي عار مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها. في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني وأبناء الأمة الاسلامية بشكل عام.

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