إيران “دعست” على رأس ابن زايد وأجبرته على دفع “دية” مقتل صيادين ايرانيين غصباً عنه

كشفت القنصلية الإيرانية في دبي، عن دفع الإمارات 600 آلاف درهم، كغرامة على مقتل صيادين إيرانيين على يد خفر السواحل الإماراتي في أغسطس/آب الماضي،

وقالت القنصلية الإماراتية، إن الإمارات أدينت بقتل صيادين اثنين، وإنه بعد الملاحقة القضائية، حصلت طهران على دية الصيادين وهي مبلغ 300 ألف درهم عن كل منهما”، مشيرة إلى أنه “بفضل حسن نية البلدين، تم حل القضية بشكل سريع وغير مسبوق، قبل أن تتحول إلى أزمة علاقات بين طهران وأبوظبي.

وكانت سفن خفر السواحل الإماراتية أطلقت النار على قوارب صيد إيرانية في أغسطس الماضي، في مياه الخليج، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين من صيادي السمك، ما دفع طهران إلى استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي، والرد عبر احتجاز خفر السواحل الإيراني سفينة إماراتية، على الرغم من إعلان إيران أن الإمارات قدمت اعتذارا رسميا عن الحادثة.

وفي وقت سابق، اتهمت إيران، الإمارات بالتحريض على الحرب، معتبرة أنها أصبحت جزءا من الأزمة في غرب آسيا بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الإمارات تتدخل بشكل مدمر في دول المنطقة وتشارك بشكل مؤثر في التحريض على الحرب”.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن “تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل حولها إلى جزء من الأزمة في منطقة غرب آسيا”.

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