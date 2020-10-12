“اللطم في أبوظبي والفرحة في الكويت” .. “شاهد” أول تغريدة لـِ”ناصر الدويلة” بعد الإفراج عنه

غرّد عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة لأوّل مرّة بعد إفراج محكمة التمييز الكويتية عنه الإثنين حيث كان مسجوناً بتهمة “الإساءة للإمارات”.

وكتب “الدويلة” في تغريدته الأولى بعد الإفراج عنه: “الحمدلله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين . الحمدلله الذي اخرجني من السجن و جمعني باهلي و بمن احب ان ربي لطيف لما يشاء سبحانه احمده و اشكره و اثني عليه ثناء يليق بجلاله”.

بسم الله والحمدلله والصلاة و السلام على رسول الله الحمدلله الذي بنعمته وبفضله تتم الصالحات اللهم اجعلنا هداة مهديين .

الحمدلله الذي اخرجني من السجن و جمعني باهلي و بمن احب ان ربي لطيف لما يشاء سبحانه احمده و اشكره و اثني عليه ثناء يليق بجلاله

#الحرية_لناصر_الدويلة — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 13, 2020

وغرّد ناصر الدويلة لاحقاً: “عهد جديد و امل واعد و روح وطنية مؤمنة بالمستقبل المشرق و تحافظ على ثوابت المجتمع الكويتي فقد صدرت تعليمات عليا بتعظيم حرمات الله و مشاعر المسلمين و اولها ان رفع الاذان يقطع كل البرامج و النشرات فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) “.

عهد جديد و امل واعد و روح وطنية مؤمنة بالمستقبل المشرق و تحافظ على ثوابت المجتمع الكويتي فقد صدرت تعليمات عليا بتعظيم حرمات الله و مشاعر المسلمين و اولها ان رفع الاذان يقطع كل البرامج و النشرات فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 13, 2020

وبهذا يكون الدويلة هو الشخصيّة الثانية التي يُطلق سراحها، في عهد الأمير نواف الأحمد الصباح أمير الكويت، بعد تبرئة المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية الإساءة للإمارات، في أول حكم صادر في عهد الأمير الجديد.

وكان قد حكم على ناصر الدويلة أيضا بالحبس ستّة أشهر بتُهمة الإساءة للإمارات، و غرّد الدويلة على حسابه على تويتر بأنّه سيذهب لتنفيذ حُكم الحبس سنة الصّادر ضدّه من محكمة الاستئناف.

كانت مُطالبات عدة قد صدرت بالإفراج عن ناصر الدويلة، بعد الحكم بحبسه سنة بتهمة الإساءة للسعودية، وتصدر وسم “الحريّة لناصر الدويلة”، في عددٍ من الدول، على رأسها الكويت.

وعلّق مغرّدو على الإفراج عن الدويلة والنفيسي بقولهم: “اللطم في أبوظبي والفرحة في الكويت”، مؤكدين أن الكويت وجّهت ضربتين موجعتين للامارات بالافراج عنهما.

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