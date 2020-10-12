أمير الكويت يوجه الضربة القاضية لـ”عيال زايد” ويطلق سراح ناصر الدويلة: موتوا بغيظكم

في قرار استثنائي ورفضاً للضغوط الإماراتية السعودية التي تمارس على الكويت، أخلت السلطات الكويتية سبيل النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدولية، والذي حوكم بتهمة الإساءة للإمارات، وذلك بعد عدة أيام من تبرئة المفكر الكويتي عبدالله النفيسي من ذات التهمة.

وجاء قرار الإخلاء بموجب حكم صادر عن محكمة التمييز الكويتية، حيث قررت المحكمة وقف نفاذ الحكم الصادر ضد ناصر الدويلة مع اخلاء سبيله لحين صدور الحكم.

محكمة التمييز تقرر وقف نفاذ الحكم الصادر ضد ناصر الدويلة مع اخلاء سبيله لحين صدور الحكم. pic.twitter.com/An50I4xiU4 — المجلس (@Almajlliss) October 12, 2020

فيما أكد نجله الخبر، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”: “الحمدالله تم إخلاء سبيل والدي ناصر الدويلة”.

الحمدالله تم اخلاء سبيل والدي ناصر الدويلة #ناصر_الدويلة #الحرية_لناصر_الدويلة — مبارك ناصر الدويلة (@mnd6633) October 12, 2020

وعلق حساب ناصر الدويلة على حكم الافراج عنه قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، الحمدلله الذي بنعمته و بفضله تتم الصالحات، اللهم صل و سلم علىرسولك محمد و آله اللهم اجعلنا هداة مهديين، صدر اليوم قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة العم ناصر الدويلة و سيتم الافراج عنه في وقت لاحق مساء اليوم و سيصدر بيان للجمهور ان شاء الله “.

#الحرية_لناصر_الدويلة

الحمدلله الذي بنعمته و بفضله تتم الصالحات

اللهم صل و سلم علىرسولك محمد و آله

اللهم اجعلنا هداة مهديين

صدر اليوم قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ عقوبة العم ناصر الدويلة و سيتم الافراج عنه في وقت لاحق مساء اليوم و سيصدر بيان للجمهور ان شاء الله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 12, 2020

وقبل عدة أشهر أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، حكماً بسحن السياسي الكويتي عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، عاماً مع الشغل والنفاذ بتهمة الحملات الاعلامية واساءة استخدام الهاتف، فيما قضت ببراءته من تهمة الاساءة للسعودية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمختصين السياسيين والباحثين في شؤون الخليج، عبروا عن فرحتهم بقرار الإفراج عن النائب السابق، مؤكدين أن ذلك يمثل قرار من أمير الكويت الجديد نواف الأحمد بالسير على خطى الراحل صباح الأحمد.

وقال الباحث في شؤون الخليج، فهد الغفيلي: “أمير الكويت نواف الأحمد الصُباح، افتتح عهده بتأكيده على السير على نهج الأمير “صباح الأحمد الصباح” رحمه الله بما يتعلق بالموقف من الأزمة الخليجية والتطبيع، وبتبرئة الدكتور “عبدالله النفيسي” من تهمة إهانة #الإمارات وإطلاق سراح #ناصر_الدويلة المعتقل بذات التهمة”.

أمير #الكويت نواف الأحمد الصُباح، افتتح عهده بتأكيده على السير على نهج الأمير "صباح الأحمد الصباح" رحمه الله بما يتعلق بالموقف من الأزمة الخليجية والتطبيع، وبتبرئة الدكتور "عبدالله النفيسي" من تهمة إهانة #الإمارات وإطلاق سراح #ناصر_الدويلة المعتقل بذات التهمة. رسائل واضحة !! — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) October 12, 2020

وعبر الإعلامي القطري، جابر الحرمي عن فرحته بالخبر، قائلاً عبر تويتر في تغريدة رصدتها “وطن”: ” إخلاء سبيل عضو #مجلس_الأمة السابق #ناصر_الدويلة بعد وقف تنفيذ محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه لحين صدور قرارها النهائي في القضية”.

إخلاء سبيل عضو #مجلس_الأمة السابق #ناصر_الدويلة بعد وقف تنفيذ محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه لحين صدور قرارها النهائي في القضية ..#الكويت pic.twitter.com/89lHD4DSoI — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 12, 2020

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.

وأوقفت السلطات الكويتية الدويلة في 28 يونيو 2019، بسبب تغريدات له حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعتبرتها الرياض مسيئة لها.

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