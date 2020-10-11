هل صادر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد أموال وممتلكات “الإخوان”؟!

روجّت اللجان الإلكترونية (السعودية – الإماراتية – المصرية) على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لإشاعة مفادها أن أولى قرارات امير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد هو مصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين .
واستُغلت لترويج الإشاعة شخصياتٌ مغمورة، حيث كان من أبرز مروّجيها، الناشط المصري المؤيد لنظام الانقلاب “خالد النحاس” ، وقد أعيد نشر الإشاعة مئات مرات على “فيسبوك” .
وتولّت حسابات مصرية نشر الاشاعة على موقع “تويتر” .
ولم تتوقف الحملة (السعودية – الإماراتية – المصرية) عند هذا الحدّ، إذ نشرت إشاعة أكثر غرابة جاء فيها أنّ “مفاجأة أمير الكويت الجديد انضمامه الى السعودية والإمارات ومصر ويزلزل تميم وأردوغان”.
هل صادر #أمير_الكويت الجديد أموال وممتلكات الإخوان حقا؟ 🤔#بوليغراف
Posted by التلفزيون العربي on Sunday, October 11, 2020
وأثار عدم حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وكذلك ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، شخصياً لتقديم واجب العزاء للأمير نواف الأحمد، بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل .
واعتبر متابعون أنّ مواقف الأمير الراحل من الأزمة الخليجية، وكشفه عن وجود مخطط لغزو قطر من قبل دول الحصار، أحد الأسباب التي منعت “بن زايد و بن سلمان” من الحضور للتعزية .
في المقابل شنّ الذباب الإلكتروني السعودي – الإماراتي هجوماً تضمن إساءات شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بسبب مشاركته وحضوره جنازة الأمير الراحل صباح الأحمد.
كما هاجموا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب زيارته للكويت قبل أيام وتقديمه واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد برحيل الشيخ صباح .
اقرأ أيضا: موقع أمريكي: في مقدمتها التحدي السعودي .. أمير الكويت نواف الأحمد يواجه هذه التحديات
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
مناشدة إنسانية…..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اما بعد …
ارجو منكم مساعدتي وتعطفون عليه حتى وإن لم تستطيع انت فأرجو منك تعميم الخبر بمساعدتي بإيصال صوتي للمعنيين إلى شيخ او فاعل خير او منظمه إنسانية او صدقه جاريه فأنا تعبت وحاليا النفسية والمادية بدأت بالظهور وأنا صاحب عائله مكونه من أطفال وزوجه ولا اقدر ع توفير الاحتياجات لهم فليس لدي ما املك فإن استطعت أن تعطيني اي احد من اهل البلد الخيرين بالتبرع لي فنحن عرب ونتعاون بيننا ف والله ليس لدي المال لتوفير احتياجات عائلتي
دمعه الرجل غاليه وليست من عادتي مد يدي لكن العوز والجوع جعلني افعل ذالك ف اترجاك فضلا وليس أمر بمساعدة اخوكم بإيصال صوتي ومساعدتي..
ل شيخ او رئيس او منظمه إنسانية او فاعل خير او يونيسيف او الصليب الأحمر وجزاكم الله خير الجزاء رقم 009647703882739
السلام عليكم انا يوسف محمد يوسف
من الموصل
انا لا املك اي شغل أو صنعه
انا عندي ظعف بل سمع والتكلم
لا اقدر ان اتكلم وأطلب منكم المساعده أو حتا إذ شغل اشتغل عندكم اترجاكم ساعدوني
وارجو من المساعده اترجاكم
ليس غريبا وربما يكون هو ثمن وصوله إلى سدة الحكم ومباركة واشنطن له ! القرارات العربية تصدر من لندن وواشنطن!