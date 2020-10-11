هل صادر أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد أموال وممتلكات “الإخوان”؟!

روجّت اللجان الإلكترونية (السعودية – الإماراتية – المصرية) على مواقع التواصل الإجتماعيّ، لإشاعة مفادها أن أولى قرارات امير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد هو مصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين .

واستُغلت لترويج الإشاعة شخصياتٌ مغمورة، حيث كان من أبرز مروّجيها، الناشط المصري المؤيد لنظام الانقلاب “خالد النحاس” ، وقد أعيد نشر الإشاعة مئات مرات على “فيسبوك” .

وتولّت حسابات مصرية نشر الاشاعة على موقع “تويتر” .

ولم تتوقف الحملة (السعودية – الإماراتية – المصرية) عند هذا الحدّ، إذ نشرت إشاعة أكثر غرابة جاء فيها أنّ “مفاجأة أمير الكويت الجديد انضمامه الى السعودية والإمارات ومصر ويزلزل تميم وأردوغان”.

هل صادر #أمير_الكويت الجديد أموال وممتلكات الإخوان حقا؟ 🤔#بوليغراف Posted by ‎التلفزيون العربي‎ on Sunday, October 11, 2020

وأثار عدم حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وكذلك ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، شخصياً لتقديم واجب العزاء للأمير نواف الأحمد، بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل .

واعتبر متابعون أنّ مواقف الأمير الراحل من الأزمة الخليجية، وكشفه عن وجود مخطط لغزو قطر من قبل دول الحصار، أحد الأسباب التي منعت “بن زايد و بن سلمان” من الحضور للتعزية .

في المقابل شنّ الذباب الإلكتروني السعودي – الإماراتي هجوماً تضمن إساءات شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بسبب مشاركته وحضوره جنازة الأمير الراحل صباح الأحمد.

كما هاجموا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب زيارته للكويت قبل أيام وتقديمه واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد برحيل الشيخ صباح .

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