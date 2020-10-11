ملك البحرين “شرب الخازوق” بعد أن خلع سرواله وهذا ما قاله عن مبادرة السلام العربية جراء غضب شعبه

في تصريح جديد لتبرير انبطاحه وتطبيعه مع إسرائيل، زعم ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كأرضية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وقال ملك البحرين، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن موقف المنامة الراسخ والثابت يقضي بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، للوصول إلى السلام العادل والشامل، وفقا لحل الدولتين وطبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.

وأضاف حمد بن عيسى: “نؤكد مجددا أن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا، وهذا موقف معلن وصريح لنا في مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية للوصول لحل الدولتين تعزيزا للأمن والسلام العالمي”.

ووصف اتفاقية تطبيع العلاقات التي وقعت عليها المملكة مع إسرائيل الشهر الماضي بأنها “خطوة تاريخية لما لها من أثر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وترسيخا للقيم الأصيلة للمجتمع البحريني في التعايش والانفتاح”.

الجدير ذكره، أن البحرين وقعت منتصف الشهر الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل توصلت إليه بعد أقل من شهر من الاتفاق البحريني، زاعمةً أن ذلك لدعم القضية الفلسطينية ووقف خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.

وكانت البحرين، قد أوقفت مشروع قرار عرضته فلسطين في جامعة الدول العربية يهدف إلى ادانة التطبيع مع إسرائيل بعيداً عن مبادرة السلام العربية، التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002 والتي تقضي بالحل العادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية مقابل التطبيع العربي مع إسرائيل.

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