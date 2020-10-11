“شاهد” فتاة سعودية “بائسة” تحاول الانتحار على الطريق السريع.. هذا ما فعلته وأثارت جنون السائقين!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو يُوثق لحظة محاولة فتاة الانتحار على أحد الطُرق السريعة في السعودية.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن“، فتاة ترتدي عباءة مفتوحة وغطاءً على الرأس، وتسير بين السيارات السريعة بشكل خطر، على أمل أن تصدمها أحد المركبات وتُنهي حياتها.

ارجعي بيتكم وغيري الطريقه محد بيصدمك pic.twitter.com/X9DbCSNcxx — Employee of the Month (@Pairct) October 9, 2020

وتساءل المغردون عن سبب إقدامها على هذه الخطوة، ومصيرها لاحقاً، مستنكرين عدم محاولة مساعدتها من قبل المُصور، مرجحين أنها كانت بحالة غير طبيعية، أو تعاني من مرض نفسي.

جالسة على اعصابي اتخيل يصدمها احد وتطير وتموت يمه — ريرو (@lirero7) October 9, 2020

احس مودها انا تعبت من الناس والدنيا انا تعبانه خلاص — Jemi (@rjxhd3) October 9, 2020

ياساتر مهب صاحية ذي — رغد (@raghaddah) October 9, 2020

لحول واضح انها مريضة بمرض نفسي او شي.. اذا فعلا كذا الله يكون بعونها — it’s Ibrahim (@ibr2h1m) October 9, 2020

يمكن مريضة لاتطقطقون — milva (@mi_l07) October 10, 2020

وبينما لم يصدر تعليق من الجهات الرسمية على المقطع، ولم يتبين مصير الفتاة، إلا أن الحادثة أعادت إلى الأذهان ما أقدمت فتاة في مدينة الدمام السعودية قبل أشهر، حين حاولت الانتحار لكنها نجت بفضل شخص سحبها بواسطة رافعة بينما كانت تقف على حافة نافذة فندق تقع في طابق أعلى.

وانتشر حينها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من مكان مواجه للفندق ويظهر الفتاة وهي تقف على حافة النافذة في الطابق السابع للمبنى، بينما تقترب منها رافعة لمنعها من القفز.

وخلال تلك الأثناء، تمكن شخص من سحب الفتاة من الخلف إلى داخل الغرفة، وإنقاذها من الانتحار.

#محاوله_انتحار_فتاه_الدمام

من عقلية المصوره تعرف مدى تخلف هذا المجتمع الرجعي الجاهلي pic.twitter.com/wiOFZjoLkc — ٰ (@mni__) September 18, 2020

الجدير بالذكر أن إحصائيات قديمة أفادت بارتفاع معدلات الانتحار في السعودية إلى الضعف خلال 10 سنوات، حيث شهد عام 2010 حوالي 787 حالة انتحار، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

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