تسبب رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان، الشيخ عبدالرحمن حسن حامد. بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصداره فتوى تجيز التطبيع مع الكيان المحتل. زاعما أن فتواه تستند على أدلة شرعية ومستقاة من فعل النبي والكتاب والسنة.

صفحة “إسرائيل بالعربي” التابعة للخارجية الإسرائيلية بتويتر. احتفت أيما احتفاء بتصريحات “حامد” ونشرت فيديو فتواه التي أفرد فيها أدلة زعم أنها مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

فتوى سودانية تجيز التطبيع مع إسرائيل..

رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان الدكتور الشيخ عبد الرحمن حسن حامد يفتي بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية بجواز التطبيع مع اسرائيل.

نتمنى أن يأتي اليوم الذي يعم به السلام بين الشعبين 🇸🇩🇮🇱

الفيديو من إنتاج @thearabcouncil pic.twitter.com/YLoVysDB6B — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2020

وبدأ الشيخ السوداني فتواه بنقد فتوى سابقة لمجمع الفقه الإسلامي في السودان بتحريم التطبيع. مشيرا إلى أن الأمر مسألة من مسائل السياسة الشرعية، وليس له علاقة بالعقيدة.

وقال “حامد” محاولا تبرير التطبيع السوداني مع الاحتلال عبر لي عنق النصوص الدينية. إن مبدأ الولاء والبراء الذي أسس المجمع فتواه عليها، خاص بالدين وليس السياسة، فمسألة التطبيع “هي مسألة صلح وإعلان حرب”.

وتابع في فتواه المثيرة للجدل والمتماشية مع سياسة النظام الحالي في بلاده أن الشخص المنوط به عقد السلام أو إعلان الحرب، هو الحاكم، مضيفا أنه “إذا رأى الحاكم ضعفا في المسلمين، ورأى مصلحة في عقد الصلح فيجب عليه فعل ذلك حفاظا على المسلمين، وذلك استدلالا بفعل النبي”.

وأضاف أن “الصلح مع إسرائيل، كالصلح مع أمريكا، والصين وروسيا.. صحيح أن بيت المقدس له حرمة، لكن كل بلاد الإسلام لها حرمة ما لفلسطين”.

واختتم “حامد” حديثه بضرورة أن يقرأ علماء الدين الواقع، حتى يكون الحكم الفقهي مسايرا له.

وكانت تقارير صحفية توقعت أن يقوم السودان بإجراء اتفاق سلام وتطبيع علاقات بينه وبين إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقية خيانة مع الكيان المحتل بزعم السلام، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة وطعنة في الظهر.

وتوظف أنظمة الحكم القمعية في السعودية والإمارات ومصر والسودان. هيئاتها الدينية لتبرير التطبيع وتسويغه ومحاولة تحبيب الجمهور فيه عبر فتاوى دينية مضللة لتغيير فكرة الشعوب النمطية عن الاحتلال الغاشم.

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