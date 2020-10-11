جثة مواطن طفت على سطح الماء تنشر الذعر في الكويت.. السلطات حددت هويته وكشفت مفاجأة عن الطباخ

تمكن السلطات الكويتية من تحديد هوية الجثة المجهولة التي عثر عليها في الماب في “بنيد القار” وأثارت الذعر بين المواطنين.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” الكويتية فقد استطاع رجال الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحديد هوية غريق بنيد القار، من خلال البصمة التعريفية للغريق.

واتضح من البصمة أن الغريق أن وافد مصري من مواليد 1976 ويعمل في وزارة الداخلية بوظيفة طباخ ويعمل في الإدارة العامة لأمن الحدود.

وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا صباح أمس لسبت يفيد بالعثور على غريق في الواجهة مقابل بنيد القار.

وتمت إحالة جثة الوافد إلى الأدلة الجنائية بعد التأكد من وفاته من قبل أطباء مستشفى الأميري. والذين رفضوا الجزم بأن الهوية التي وجدت مع الغريق تخصه بالنظر إلى الشكل والعمر. وعليه تمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي، حيث استطاع خبراء الأدلة تحديد هوية الغريق.

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