“بي بي سي” تكشف التفاصيل: تصريحات “ابن امه” لم تبث على العربية دون موافقة الملك سلمان ونجله

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية ” BBC”، تقريراً تحدثت فيه عن أن كل المؤشرات تقول أن السعودية تسير نحو التطبيع مع إسرائيل. مشيرةً إلى أن مسؤولا سعودياً مقرباً من العائلة الحاكمة قال إن كلمات الأمير بندر بن سلطان هذه. لم تكن لتبث على قناة فضائية سعودية دون موافقة مسبقة من الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان.

وأوضحت الهيئة البريطانية، أن اختيار الأمير السعودي بندر بن سلطان الملقب بـ “ابن أمه”. لقول هذه الكلمات يعني أن السعودية تهيئ الرأي العام في المملكة لاتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل.

وعن شعور الإسرائيليين تجاه التصريحات السعودية، قالت الإذاعة البريطانية. إنهم بالتأكيد مهتمون بما قاله بندر، لكنهم لم يعلقوا مباشرة.

وقال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في لندن بعد المقابلة: “نأمل في أن تعترف دول أكثر بالواقع الجديد في الشرق الأوسط بالانضمام معنا في مسار التسوية”.

وشنّ السفير السعودي السابق في واشنطن، هجوما عنيفا على القيادة الفلسطينية، لرفضها اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني مع الاحتلال الإسرائيلي.

بندر بن سلطان، الذي شغل سابقا منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي. قال في تصريحات لقناة “العربية”، إن القيادة الفلسطينية عبرت عن رفضها لاتفاقية التطبيع بـ”كلام هجين”. و”مستوى واطي”، ولغة مرفوضة.

وقال إن كلمات “خان” و”طعن في الظهر” التي استخدمتها القيادة الفلسطينية، هي مستساغة بالنسبة لهم، لأن “هذه سنتهم في تعاملهم مع بعضهم”.

وعرضت “العربية” بالتزامن مع شتائم بندر بن سلطان تصريحات الرئيس محمود عباس. ومسؤولين فلسطينيين آخرين استخدموا هذه العبارات في رفض التطبيع الإماراتي والبحريني.

ووصف بندر بن سلطان حركة “حماس” بـ”الانفصاليين الذين يحكمون غزة”، معتبرا أنهم والسلطة أسباب تدمير القضية الفلسطينية، وليست الدول المطبعة.

وقال بندر بن سلطان إن “قضية فلسطين قضية عادلة لكن محاميها فاشلون، وقضية إسرائيل قضية فاشلة لكن محاميها ناجحون”.

وفي وقت سابق، احتفت إسرائيل بلقاء الأمير السعودي بندر بن سلطان على قناة “العربية” السعودية. معتبرين أنها تصب في مصلحة إسرائيل وتجعل منها الدولة المظلومة من الفلسطينيين والعرب.

واعتبر صحفيون إسرائيليون، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن“، أن الأمير بندر بن سلطان، هو أفضل متحدث باسم إسرائيل. مطالبين بترجمة لقاء تهجَّم فيه على الفلسطينيين، وتدريسه في مدارسهم

صحفيون إسرائيليون يصفون الأمير بندر بن سلطان بأنّه أفضل متحدث باسم إسرائيل، ويطالبون بترجمة لقاء تهجَّم فيه على الفلسطينيين، وتدريسه في مدارسهم pic.twitter.com/OXFxK2D7T9 — TRT عربي (@TRTArabi) October 8, 2020

وفي وقت سابق، اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها أن حوار الأمير بندر بن سلطان الأخير وتصريحاته في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية هاجم فيها الفلسطينيين. هي بمثابة “جس نبض” من ابن سلمان قبل إعلان التطبيع وإعلان صريح لموقف عدائي من الرياض ضد فلسطين.

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