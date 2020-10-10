حالته حرجة.. تسميم داعية سعودي كبير داخل المعتقل بعد كلمة صوتية وجهها لولي العهد وقال له “اتقي الله”

قال حساب “معتقلي الرأي” على موقع تويتر إن الشيخ محمد بن دليم القحطاني، تعرض لعملية تسميم متعمدة داخل محبسه بسجن “الحائر” المعتقل به.

وذكر الحساب المعني بالموقوفين في السعودية وفق ما رصدته (وطن) على حسابه الرسمي أنه تأكد لديه خبر إصابة الشيخ “محمد بن دليم” بجلطة دماغية إثر تسميمه عمداً في سجن الحائر وهو بحالة صحية حرجة.

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تأكد لنا خبر إصابة الشيخ #محمد_بن_دليم القحطاني بجلطة دماغية إثر تسميمه عمداً في سجن الحائر وهو بحالة صحية حرجة، ومعرض للموت في أية لحظة وقد تم نقله إلى مستشفى الإيمان بالرياض.

وقد جاء ذلك بعد أيام من إرساله كلمة صوتية وجهها لولي العهد محمد بن سلمان. pic.twitter.com/OfoNaQ0Wef — معتقلي الرأي (@m3takl) October 11, 2020

وأوضح أن الشيخ القحطاني معرض للموت في أية لحظة وقد تم نقله إلى مستشفى الإيمان بالرياض.

ولفت الحساب المعني بشؤون المعتقلين في المملكة أن ذلك جاء ذلك بعد أيام من إرساله كلمة صوتية وجهها بن دليم لولي العهد محمد بن سلمان.

ونشر الحساب في تغريدة أخرى نص كلمة الشيخ محمد بن دليم القحطاني، التي وجهها لولي العهد من محبسه وتسببت في تسميمه عمدا، كما ذكر الحساب.

وهذه الكلمة الصوتية التي وجهها الشيخ #محمد_بن_دليم إلى ولي العهد محمد بن سلمان، والتي قامت إدارة السجن بتسميمه عمداً بعدها بأيام ما تسبب له بجلطة دماغية.

السلطات وحدها المسؤولة عن حياة الشيخ.https://t.co/Nwvb1vJ1zp — معتقلي الرأي (@m3takl) October 11, 2020

وكان أبرز نا قاله الداعية السعودي في كلمته الموجهة لولي العهد، هو ما جاء نصه “ما يحدث مع المعتقلين يتجاوز حدود العقل والمنطق ولن يطول بكم المقام وستذهبون كما ذهب غيركم”.

ويشار إلى أن المحكمة الجزائية بالسعودية رفعت في فبراير الماضي، الحكم ضد الشيخ محمد بن دليم القحطاني إلى 14 عاما و6 أشهر، ومنعه من السفر لمدة مماثلة.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” حينها أن المحكمة قضت سابقا بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ على الشيخ القحطاني، وكذلك منعه من السفر لعشر سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بمنع الظهور والتواصل الإعلامي لمدة 10 سنوات وإغلاق جميع حساباته، كما أصدرت حكما بتغريمه غرامة مالية.

والشيخ القحطاني تجاوز الخامسة والستين، ويعاني منذ اعتقاله من الإهمال الصحي الشديد وسوء التغذية، وبعض المشاكل في القلب.

وتشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وبحسب مراقبين، فإن من أسباب الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها، هيومن رايتس والعفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين.

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