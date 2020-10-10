بعد أن فعلتها مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي.. إذاعة “مليودي” الأردنية تتخذ قراراً مفاجئاً لتمتص غضب الأردنيين

قررت إذاعة “مليودي” الأردنية إيقاف برنامج “علينا وعليك”، والذي يُقدمه المذيعان جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري زوج الفنانة ديانا كرزون، وذلك بسبب الجدل الذي تسبب به قطع مكالمة الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

وقال مجلس إدارة الإذاعة في بيان نشره على “فيسبوك” ورصدته “وطن“: “قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج “علينا وعليك” من تقديم جهاد أبو بيدر و معاذ العمري الذي يبث عبر أثير الإذاعة ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، وذلك نظراً لحالة الجدل الأخيرة التي حدثت أثناء إتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي لحين تبيان كامل ما جرى في هذا الإتصال وحيثيات الأمر”.

وتابع البيان: “وتشدد الإذاعة على دعمها الكامل لقضية الأسيرة المحررة منذ اليوم الأول وتبنيها للقضية، ولكافة قضايا الوطن، مؤكدين احترامهم لجمهور الإذاعة الكبير ولرأيهم الذي هو نبراس للعمل الذي نسعى من خلاله لنيل رضاهم”.

بيان رسمي : قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إيقاف برنامج "علينا وعليك" من تقديم جهاد أبو بيدر و معاذ العمري الذي يبث عبر… Posted by ‎Melody Jordan – ميلودي الأردن‎ on Saturday, October 10, 2020

وشنّ مغرّدون ونشطاء فلسطينيون وأردنيون، هجوماً حاداً على المذيعين بسبب تعمّدهما قطع الإتصال الهاتفي على الهواء مباشرة مع الأسرة الأردنية المحررة أحلام التميمي.

وكانت أحلام التميمي تناشد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للسماح لزوجها نزار التميمي بالعودة إلى الأردن بعد رفض عمان تجديد إقامته، واضطراره للتوجه الى العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال مداخلة لأحلام التميمي في برنامج للمذيعين جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري (زوج الفنانة ديانا كرزون)، على إذاعة “ميلودي” الأردنية، تم قطع الاتصال مع “أحلام” بحجة تقطيع في الصوت والاتصال بها لاحقا رغم ان الصوت كان واضحا.

ولم يتم الرجوع إلى أحلام مردة أخرى أو منحها أي فرصة للحديث.

خلال مداخلة للأسيرة الأردنية المحررة أحلام التميمي في برنامج للمذيعين جهاد أبو بيدر ومعاذ العمري على إذاعة ميلودي الأردنية ، تم قطع الاتصال بحجة تقطيع في الصوت والاتصال بها لاحقا رغم ان الصوت كان واضحا، وطبعا لم يتم الرجوع إليها أو منحها أي فرصة للحديث! انتبهوا للمقطع وكيف يحاول المذيعان إرسال إشارة لقطع الاتصال.وقاحة ليس لها مثيل !!!! Posted by ‎الحج مش هيك‎ on Tuesday, October 6, 2020

وأثار تصرف المذيعين مع المحررة “التميمي” استياءً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ وشنوا هجوماً قوياً عليهما، ودشنوا هاشتاج #أحلام_التميمي_صوتك_عالي

وقدّم أبوبيدر استقالته من الإذاعة “على الهواء مباشرة بعد الحادثة.

المذيع جهاد أبو بيدر يستقيل من إذاعة ميلودي عبر الهواء مباشرة بعد حادثة قطع الاتصال مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي والسخط الشعبي على المذيعين والإذاعة.

علماً أن هاشتاغ #أحلام_التميمي_صوتك_عالي تصدر الترند في الأردن وسط تضامن والتفاف شعبي أردني وفلسطيني مع قضية أحلام وزوجها. pic.twitter.com/mOLs025DDN — حَـسَــنْ التَميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) October 7, 2020

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