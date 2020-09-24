هذا الذي قبل عيال زايد حذائه.. “السخيف” نتنياهو يأخذ حقائب الغسيل المتسخة لتنظيفها في البيت الأبيض

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية، تقريراً كان بمثابة فضيحة لرئيس الوزراء الاسرائيلي الذي ارتمى عيال زايد في حضنه، كاشفة عن ان بنيامين نتنياهو كان يجلب حقائب تتضمن ملابسه المتسخة معه خلال زياراته للولايات المتحدة من أجل أن يغسلها الاميركيون على حسابهم في مقر إقامته باعتبارهم الدولة المضيفة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي إشترط عدم الكشف عن هويته، تفاصيل زيارات الزعماء الأجانب: “أن عائلة نتنياهو هم الوحيدون الذين يجلبون حقائب غسيل متسخة لنا لتنظيفها”.

وأوضحت أنه يتم تنظيف الملابس لرئيس الوزراء مجانًا من قبل الموظفين الأمريكيين، وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب ولكن يتم استغلالها بشكل ضئيل نظرًا للإقامات القصيرة لرؤساء الدول المشغولين.

وأضافت الصحيفة:” وبعد عدة رحلات، أصبح من الواضح أن هذا كان عملا مقصودًا”.

ونفى المسؤولون الإسرائيليون أن نتنياهو يفرط في استخدام خدمات غسيل الملابس لدى مضيفيه الأمريكيين، ووصفوا المزاعم بأنها “سخيفة ، لكنهم أقروا بأنه كان هدفًا للاتهامات المتعلقة بغسيل الملابس في الماضي.

ففي عام 2016 رفع نتنياهو دعوى قضائية ضد مكتبه، والمدعي العام الإسرائيلي في محاولة لمنع نشر فواتير غسيل ملابسه بموجب قانون حرية المعلومات في إسرائيل.

وحكم القاضي لصالح نتنياهو وبقيت تفاصيل فواتير غسيل الملابس سرية.

ووفقا للصحيفة، قال مسؤول أمريكي آخر، إن زيارة نتنياهو الأخيرة لم تحتوى عدد من حقائب الملابس المتسخة على عكس عدة مرات ماضية.

وأكد مسؤولون وموظفون فى إدارتى ترامب وأوباما قضية الغسيل.

الجدل الأساسى حول ممارسات غسيل الملابس لنتنياهو ينبع من التسجيلات التي تم الكشف عنها في عام 2018 لصديقه السابق والمقرب منه “نير حيفتز” والتى قُدمت ضده للمحكمة.

وقال المساعد نير حيفتز إن زوجة نتنياهو سارة “تقوم بكل أنواع المناورات لإخفاء كل النفقات”.

وأضاف: “في كل رحلة تأتي معها بأربع أو خمس حقائب على الأقل مملوءة بالغسيل للتنظيف، وأنا أقول لك إن الصحفيين سألوني عن ذلك وتحققت من الفواتير. قال حيفتز “لم يظهر أي شيء في الفواتير؛ لقد أخفوها بطريقة ما.

وتقدم الادعاءات الجديدة تفسيراً واحداً محتملاً لعدم العثور على مصاريف غسيل الملابس على الحكومة الإسرائيلية.

وأصدرت السفارة الإسرائيلية في واشنطن بيانًا قالت فيه، إن اتهام الغسيل كان محاولة للتغطية على نجاح اتفاق التطبيع الذي وقعته إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وأضافت السفارة : “تهدف هذه المزاعم السخيفة التي لا أساس لها إلى التقليل من شأن الإنجاز الضخم لرئيس الوزراء نتنياهو في قمة السلام التاريخية التي عقدت يوم الثلاثاء بوساطة الرئيس ترامب في البيت الأبيض”.

وأوضحت السفارة أن احتياجات الغسيل لنتنياهو كانت متواضعة نسبيًا خلال رحلته الأخيرة.

وقالت: “في هذه الزيارة، على سبيل المثال، لم يكن هناك تنظيف جاف، تم غسيل قميصين فقط للاجتماع العام، وتم كيّ بدلة رئيس الوزراء وثوب السيدة نتنياهو أيضًا للاجتماع العام”. مضيفة: “أوه نعم، لقد تم غسيل زوج من البيجاما الذي كان يرتديه رئيس الوزراء خلال الرحلة التي استمرت 12 ساعة من إسرائيل إلى واشنطن “.

وينضم الاتهام البسيط نسبيًا إلى قائمة أطول من تهم الفساد التي هددت سيطرة الزعيم البالغ من العمر 70 عامًا على السلطة وأثارت احتجاجات في إسرائيل هذا الشهر.

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