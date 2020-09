لانا نسيبة مندوبة عيال زايد في الأمم المتحدة تتنكر لتاريخ عائلتها العريق و”تنبطح” لـ مندوب إسرائيل!

كشف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، عن توصله لاتفاق مع مندوبة عيال زايد لانا نسيبة، على محاربة من يعارضهما تحت حجة “مكافحة التطرف”.

جاء ذلك في رسالة وزعها أردان على الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب اجتماعهما في مكتب نسيبة أمس الاربعاء.

وقال أردان إنه عقد أول اجتماع شخصي مع سفيرة الإمارات واتفقا على “الترويج لعدد من القضايا في الأمم المتحدة، بما في ذلك مكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وأزمة كورونا”. حسب قوله.

I had a very good meeting with @UAEMissionToUN Ambassador Lana Nusseibeh. We discussed the importance of cooperation to expand the benefits of peace in the Middle East, as well as COVID-19 responses, countering extremism online, empowering women, and other issues.🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/pzFgrMnlz6

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 23, 2020