لانا نسيبة مندوبة عيال زايد في الأمم المتحدة تتنكر لتاريخ عائلتها العريق و”تنبطح” لـ مندوب إسرائيل!

كشف مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، عن توصله لاتفاق مع مندوبة عيال زايد لانا نسيبة، على محاربة من يعارضهما تحت حجة “مكافحة التطرف”.

جاء ذلك في رسالة وزعها أردان على الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب اجتماعهما في مكتب نسيبة أمس الاربعاء.

وقال أردان إنه عقد أول اجتماع شخصي مع سفيرة الإمارات واتفقا على “الترويج لعدد من القضايا في الأمم المتحدة، بما في ذلك مكافحة التطرف، وتمكين المرأة، وأزمة كورونا”. حسب قوله.

I had a very good meeting with @UAEMissionToUN Ambassador Lana Nusseibeh. We discussed the importance of cooperation to expand the benefits of peace in the Middle East, as well as COVID-19 responses, countering extremism online, empowering women, and other issues.🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/pzFgrMnlz6 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 23, 2020

وأوضح أن الاجتماع تناول “التعاون بين البلدين من أجل توسيع فوائد السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى الفرص المهمة لكلا البلدين والمنطقة بأسرها”. وفق ما نشرت الاناضول التركية.

وانتقد الكاتب الفلسطيني نظام المهداوي، انبطاح نسيبة وتسبيحها بحمد ولاة نعمتها في أبوظبي، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ” عائلة #نسيبة التي تنتمي لها لانا مندوبة #الإمارات في الأمم المتحدة حملت مفاتيح #كنيسة_القيامة منذ القرن السابع وهو تقليد منذ عهد #عمر_بن_الخطاب”.

مضيفاً :” اليوم تقف #لينا_نسيبة مدافعة ومروجة لصفقة القرن متنكرة لتاريخ عائلتها التي تعد أقدم عائلات #القدس حيث لم يكن لسفهاء الإمارات أي ذكر”.

عائلة #نسيبة التي تنتمي لها لانا مندوبة #الإمارات في الأمم المتحدة حملت مفاتيح #كنيسة_القيامة منذ القرن السابع وهو تقليد منذ عهد #عمر_بن_الخطاب. اليوم تقف #لينا_نسيبة مدافعة ومروجة لصفقة القرن متنكرة لتاريخ عائلتها التي تعد أقدم عائلات #القدس حيث لم يكن لسفهاء الإمارات أي ذكر. pic.twitter.com/Mw4I4t3iuc — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 23, 2020

وزاد المهداوي في تغريدته قائلاً :” وبين #لانا_نسيبة والصحابية نسيبة بنت كعب المازنية جبل من النقيض فنسيبة التي تنتمي لها عائلتها المسلمة كانت أنصارية حاربت جنباً إلى جنب مع النبي محمد (ص) في غزوة أحد وكانت مثالاُ للمرأة التي أخذت دوراً قيادياً في #الإسلام فيما لانا اليوم تمثل #الإمارات وتبيع قدسها للصهاينة “.!

وبين #لانا_نسيبة والصحابية نسيبة بنت كعب المازنية جبل من النقيض فنسيبة التي تنتمي لها عائلتها المسلمة كانت أنصارية حاربت جنباً إلى جنب مع النبي محمد (ص) في غزوة أحد وكانت مثالاُ للمرأة التي أخذت دوراً قيادياً في #الإسلام فيما لانا اليوم تمثل #الإمارات وتبيع قدسها للصهاينة. — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 23, 2020

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة.

وفي 12 من الشهر ذاته، شهدت أروقة الأمم المتحدة لقاء مشابها بين مندوب إسرائيل مع نظيره البحريني جمال فارس الرويعي، وأجريا “محادثة حارة”، بحسب رسالة لأردان وزعها على الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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