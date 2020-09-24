“شاهد” مصرية “ساقطة” تُشعل مواقع التواصل بما فعلته بطفلين سودانيين وهي تضحك متفاخرة!

استنفر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مصرية وطفلين من ذوي البشرة السمراء، الجهات الحكومية في مصر.

وظهر بالفيديو المتداول سيدة خمسينية تتنمر على طفلين أحدهما في الثالثة من عمره والآخر يبلغ عمره 5 سنوات، وتُجبرهما على الأكل من القمامة، وبمقطع آخر تأمر أحدهما بغسل قدميها، ثم تُجبره على غسل وجهه بنفس المياه، وتأمر الآخر بالتدخين، بينما تضحك وتسخر منهما.

وأعلنت الداخلية في وقت لاحق تمكنها من تحديد هوية ومكان السيدة، وألقت القبض عليها وأُحيلت إلى دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وذكر بيان الداخلية الذي رصدته “وطن”، أن السيدة أقرت باستضافة الطفلين، وهما يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية، من جيرانها لمجالستهما مع أولادها، وقيامها بتصوير تلك المقاطع على سبيل المزاع والدعابة.

كما ادعت السيدة أن طفلتها قامت بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الإجتماعى دون قصد وعقب علمها بتداولها ، وقامت بحذفها .

#وزارة_الداخلية: (كشف ملابسات واقعة تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام إحدى السيدات بالتنمر والتعدى على طفلين بالجيزة ) pic.twitter.com/0ETJ01LPQZ — وزارة الداخلية (@moiegy) September 23, 2020

وفي سياق متصل، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامها باستغلال طفلين لم يتجاوز عمرهما خمس سنوات في خدمتها قسرا “مستغلة ضعفهما”، بحسب بيان النيابة.

وذكر البيان الذي نشرته صفحة النيابة العامة عبر “فيسبوك” أن السيدة استغلت ضعف الطفلين، وصغر عمرهما “بقصد وضعهما موضع السخرية، وتعريضها صحتهما وحياتهما للخطر، وتعديها بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة حياتهما الخاصة، واستخدامها حسابا خاصا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت النيابة إلى أنها كلفت أحد الأخصائيين بخط نجدة الطفل بعقد جلسة اجتماعية للمجني عليهما وذويهما، والذي أوصى خلال تقريره بتسليمهما لوالديهما والتعهد عليهما بحسن رعايتهما، واستمرار عقد جلسات لتأهيلهما.

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