السيسي الغريق يتعلق بقشة أمام الأمم المتحدة حتى يلفت انتباه الحضور وهذا ما قاله عن سد النهضة والخط الأحمر!

عبر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي عن قلق بلاده من مشروع سد النهضة الإثيوبي، محذراً في الوقت ذاته من احتمال مواصلة القتال في ليبيا وتجاوز ما اعتبره خطاً أحمراً.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها عبر اتصال مرئي، أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال السيسي إن هناك تصاعداً في قلق الأمة المصرية البالغ حيال مشروع سد النهضة الذي تشيّده دولة صديقة (إثيوبيا)، مضيفاً أن مصر أمضت ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا.

جولات في المفاوضات

وقال السيسي، إن مصر خاضت على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات، إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها، على حد قوله، مشدداً على أن نهر النيل ليس حكراً لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء.

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، أعلن أواخر أغسطس/آب 2020 “وجود تباعد في المواقف التفاوضية بين مصر وإثيوبيا بشأن السد”، معتبراً أن طريقة التفاوض باتت “غير مجدية”.

فيما تصرّ أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي.‎

ويواجه السيسي، مصير غير معروف وسط مظاهرات واحتجاجات يشهدها الشارع المصري المطالب برحيله جراء السياسات التي يتبعها نظام بحق المصريين.

أزمة الصراع الليبي

وتطرّق السيسي إلى الوضع في ليبيا، الجارة الغربية لمصر. داعياً كل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي، بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار. على حد قوله.

يذكر أنه منذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح. إذ تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً. على الشرعية والسلطة.

وتابع السيسي في حديثه عن ليبيا بالقول: “أعلنا ونكرّر هنا أن مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر. ممثلاً في خط سرت- الجفرة، ستتصدى مصر له دفاعاً عن أمنها القومي وسلامة شـعبها”.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الليبية، في يوليو/تموز 2020، حديث السيسي عن خط أحمر تدخلاً في الشؤون الليبية. خاصة في ظل اتهامات تنفيها القاهرة بدعم ميليشيا حفتر.

في حين يسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب 2020، وقف لإطلاق النار تنتهكه ميليشيا حفتر من آنٍ إلى آخر.

الجدير ذكره، أن القاهرة شهدت اليوم الأربعاء وصول الجنرال الليبي الانقلابي خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح إلى مصر بشكل مفاجئ. وذلك في الوقت الذي تجري فيه مصالحة ليبية بعيداً عن مصر يرفضها الانقلابي حفتر.

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