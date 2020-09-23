روى نجل الفنان الكوميدي الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا ، تفاصيل ما قال إنها محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها من جانب مجهولين. بعد استهداف سيارته بـ 26 رصاصة.

وفي مقابلة مع جريدة “القبس” الكويتية قال بشار عبد الحسين عبد الرضا: إن “تهديد تلقته جدته عن طريق اتصال من جانب مجهول. وكان يرتدي ملابسه العسكرية استعدادًا للذهاب إلى مكان خدمته إلا أنها نبهته إلى عدم فعل ذلك”.

وأضاف: أنه “طمأنها وتوجه بعد هذا إلى موقع الخدمة قبل أن يطلب منه الذهاب هذا إلى المطار. من أجل استقبال زملاء له من الضباط كانوا يتابعون دورة في ألمانيا”.

ولفت نجل الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا إلى أنه فوجئ أثناء خروجه بشخصين ملثمين أخرجا سلاحهما. وأطلقا الرصاص في اتجاه سيارته ما أدى إلى توقفها”.

وأشار نجل الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، إلى أنه “فتح الباب المقابل وزحف على الأرض وأخرج سلاحه وبدأ بإطلاق النار. ما أدى إلى إصابة أحد المهاجمين”.

وختم بشار عبد الحسين عبد الرضا ، بقوله: أنه “لم ير أحدًا بعد ذلك وأن التحقيقات أظهرت إطلاق 26 رصاصة في اتجاهه. وأنه عاد إلى قاعدته حيث تبينت إصابته”.

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