مصري “قلبه أسود” يُخرج كبد قاتل شقيقه في قلب المحكمة ويصدم القاضي بما فعله أمام الجميع!

شهدت محكمة مصرية جريمة بشعة داخل أروقتها، حين اعتدى مواطن مصري على متهم بقتل شقيقه، وقام بطعنه في الجانب الأيسر بسلاح أبيض ما أدى لإخراج كبده، أثناء عرض الأخير على النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً حول تعرض متهم في قضية قتل، إلى اعتداء من شخص آخر أثناء تواجده في محكمة بالإسكندرية لتجديد مدة سجنه.

وأُصيب المجني عليه بجروح خطيرة في أنحاء جسده، وإصابة خطيرة بجرح قطعي في الجانب الأيسر، أسفر عن إزالته لفص كامل من الكبد وتم نقله إلى المستشفى الأميري لتلقى العلاج.

وذكرت التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أنه أثناء عرض المتهم “إبراهيم.م.إ” على المحكمة للنظر في تجديد مدة سجنه لاتهامه بقضية قتل، اعتدى عليه المتهم “كريم.م.م” بسلاح أبيض “كتر”.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة انتقاما من المجني عليه، لسابقة قتله لشقيق الجاني، بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة غير المسبوقة داخل أروقة المحاكم المصرية.

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