شاهد” محلل عُماني يفضح “قاعة أفراح” الدول العربية وساعي البريد بها في مداخلة نارية مع موسى الفرعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، وثق مداخلة للمحلل السياسي العماني علي بن مسعود المعشني، خلال مقابلة له عبر إحدى القنوات العمانية.

وقال المحلل العماني في المقطع الذي رصدته “وطن”: “قطر ستستلم الرئاسة، وهي موقفها معروف ضد التطبيع، ومسألة الجامعة هي عبارة عن قرارات معنوية، يعني حتى القرارات المعنوية شحّوا فيها”.

وتابع: “لا حشود ولا عسكرة ولا ما يحزنون، السؤال هو الآن، هل يعاب الأمين العام، وهل يستطيع أن يفعل شيء، والإجابة هي نعم، يستطيع أن يكون ذو مبادرة وحلول، وأن يتخلى عن منصب ووظيفة ساعي البريد”.

وأضاف: “أي أمين عام موجود يلعب دور ساعي البريد، حتى لما يأتي هؤلاء الوزراء العرب يجدون مادة مقنعة”.

تعقيب المحلل السياسي لإذاعة مسقط @alibinmasoad عن تخلي دولة #فلسطين عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية ردا على #التطبيع العربي في برنامج #هنا_مسقط مع موسى الفرعي @moosaFarei المقطع بالكامل:https://t.co/W6vItks4uQ pic.twitter.com/SJboYhFMu8 — مسقط اف ام | Muscat FM (@RadioMuscat) September 23, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع حديث المحلل السياسي، مؤكدين على الموقف الشعبي العام لدى الجمهور العماني، والذي يتمسك بالحق الفلسطيني الأبدي في أرضه، ورفضه التام لكل مشاريع التطبيع والتسوية التي تهرول إليها الأنظمة الخليجية والعربية الآن.

كلام ممتع ما شاء الله على الضيف #مسقطFM#فلسطين — Sultan 🇴🇲 (@Sultan_Omann) September 23, 2020

ومن تلك الردود قول أحد المغردين ما نصه: ” شي جديد وجميل ان يكون الشأن السياسي الخارجي موجود في أثير إذاعاتنا وخاصة قضية فلسطين. ونتمنى مناقشة القضية الخليجية كذلك”.

وكانت دولة فلسطين أعلنت عبر لسان وزير خارجيتها رياض المالكي بأنها تخلت عن رئاسة جامعة الدول العربية، بعد قرار الجامعة الذي قضى برفض مشروع قرار يدين التطبيع، كانت قد قدمته فلسطين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت كل من البحرين والإمارات قد وقعتا اتفاق التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشنطن، في فعلة اعتبرتها القيادة الفلسطينية “خيانة تاريخية وعلنية” للدين وللأقصى وللمسجد الأقصى، ولقضية المسلمين والعرب وكل أحرار العالم.

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