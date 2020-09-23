علي بن مسعود المعشني
علي بن مسعود المعشني
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شاهد” محلل عُماني يفضح “قاعة أفراح” الدول العربية وساعي البريد بها في مداخلة نارية مع موسى الفرعي

كتب وطن
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، وثق مداخلة للمحلل السياسي العماني ، خلال مقابلة له عبر إحدى القنوات العمانية.

 

وقال المحلل العماني في المقطع الذي رصدته “وطن”: “قطر ستستلم الرئاسة، وهي موقفها معروف ضد ، ومسألة الجامعة هي عبارة عن قرارات معنوية، يعني حتى القرارات المعنوية شحّوا فيها”.

 

 

وتابع: “لا حشود ولا عسكرة ولا ما يحزنون، السؤال هو الآن، هل يعاب الأمين العام، وهل يستطيع أن يفعل شيء، والإجابة هي نعم، يستطيع أن يكون ذو مبادرة وحلول، وأن يتخلى عن منصب ووظيفة ساعي البريد”.

 

وأضاف: “أي أمين عام موجود يلعب دور ساعي البريد، حتى لما يأتي هؤلاء الوزراء العرب يجدون مادة مقنعة”.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع حديث المحلل السياسي، مؤكدين على الموقف الشعبي العام لدى الجمهور العماني، والذي يتمسك بالحق الفلسطيني الأبدي في أرضه، ورفضه التام لكل مشاريع التطبيع والتسوية التي تهرول إليها الأنظمة الخليجية والعربية الآن.

 

 

ومن تلك الردود قول أحد المغردين ما نصه: ” شي جديد وجميل ان يكون الشأن السياسي الخارجي موجود في أثير إذاعاتنا وخاصة قضية . ونتمنى مناقشة القضية الخليجية كذلك”.

 

وكانت دولة فلسطين أعلنت عبر لسان وزير خارجيتها رياض المالكي بأنها تخلت عن رئاسة ، بعد قرار الجامعة الذي قضى برفض مشروع قرار يدين التطبيع، كانت قد قدمته فلسطين في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

وكانت كل من والإمارات قد وقعتا اتفاق التطبيع النهائي مع الكيان الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشنطن، في فعلة اعتبرتها القيادة الفلسطينية “خيانة تاريخية وعلنية” للدين وللأقصى وللمسجد الأقصى، ولقضية المسلمين والعرب وكل أحرار العالم.

 

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