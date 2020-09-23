الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الهدهد

ما قاله الملك سلمان بأحدث ظهور له يؤكد الخلاف بينه وبين نجله ولي العهد بشأن التطبيع.. ماذا سيفعل الأمير المتهور؟ 

كتب وطن
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صرح العاهل السعودي بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم الجهود الأمريكية من أجل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، مع دعوته لموقف ضد حزب الله اللبناني ودولة إيران.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملك السعودي خلال اتصال مرئي، أمام الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأوضح الملك السعودي، أن “السلام في الشرق الأوسط هو الخيار الاستراتيجي للمملكة، وأن بلاده طرحت مبادرات للسلام منذ عام 1981”.

 

وأضاف العاهل السعودي بحديثه مشددا على دعمه لقضية فيما يؤكد التقارير المتداولة عن خلاف بينه وبين نجله ولي العهد في هذا الشأن: “تضمنت مبادرة السلام العربية (2002) مرتكزات (..) تكفل حصول الفلسطينيين على حقوقهم وفي مقدمتها قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

 

وتابع مؤكداً مساندة ما تبذله الإدارة الأمريكية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط، من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.

 

وحول إيران ، قال الملك بأنها تواصل استهداف المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

 

وأضاف: “علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين”.

 

وأكد الملك السعودي أن بلاده  “لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله”.

 

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية  كشفت أن هناك  الآن خلافا في المملكة العربية بين وولي عهده ابنه محمد حول مع عقب إعلان كل من والبحرين عن توصلهما إلى اتفاق سلام مع ، ذلك أن الملك سلمان يعتبر من المؤيدين لمقاطعة ، ولمطالبة الفلسطينيين بدولتهم المستقلة.

 

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مُطّلعة في السعودية،  قولها إن الملك سلمان صُدم عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس 2020 عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.، مشيرة إلى أن ولي العهد “لم يكن مصدومًا”.

 

ونقلت الصحيفة عن تلك المصادر أن “الأمير محمد كان يخشى من أن والده قد يعرقل اتفاق التطبيع مع إسرائيل في حال علم أنه لا يفعل ما يكفي لدفع عجلة قيام الدولة الفلسطينية”.

 

وأضافت المصادر مؤكدة أن الأمير محمد لم يبلغ والده الأمير سلمان من قبل باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خشية أن يعرقله بعد عدم نصه على قيام دولة فلسطينية، موضحة أن الملك السعودي انتابته حالة من الغضب حين علم بتطبيع الإمارات مع إسرائيل، وطلب من وزير الخارجية الخروج للتأكيد على موقف المملكة المتمسك بالمبادرة العربية كأساس للتعامل مع دولة الاحتلال، والتي تتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

 

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