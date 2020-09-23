ماذا يحدث في مصر؟.. اشتباكات مسلحة داخل أكبر معتقل سياسي بالبلاد ومقتل ضابطين و4 معتقلين

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موجة واسعة عقب تداول وسائل إعلام مصرية، خبر مفاده وقوع اشتباكات مسلحة داخل سجن طرة والذي يعد من أكبر السجون التي تجمع معتقلين سياسين بداخله.

وبحسب موقع “اليوم السابع” المحلي المحسوب على النظام، فإن مصادر أمنية كشفت عن هوية المتهمين الأربعة الذين قتلوا أثناء محاولة الهروب من سجن طرة في مصر، اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن المتهمين الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

كما أكدت العديد من المواقع الإخبارية مقتل ضابطين وفرد شرطة، دون ذكر أسمائهم.

وقالت المصادر أن المتهم حسن زكريا، هو الذي قام بذبح طبيب الساحل داخل عيادته وينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

أما المتهمين الآخرين وهم السيد السيد عطا محمد مرسي وشهرته “أبوعمر” ومديح رمضان حسن علاء الدين وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم هم المتهمين في قضية أنصار الشريعة وتم الحكم عليهم بالإعدام عام 2018.

ورغم أن الرواية الرسمية ذكرت أن العملية وقعت أثناء محاولة المتهمين الأربعة الهروب وتصدت قوة التأمين لهم، إلا أن نشطاء شككوا برواية الحكومة مشيرين إلى أنه حتى الآن صدرت 4 روايات مختلفة ما يزيد الشكوك حول هذه الحادثة.

خبر لافت: مقتل ضابطي شرطة وعسكري، و٤ معتقلين محكوم عليهم بالإعدام أثناء محاولة فرار من سجن طرة.#مصر — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 23, 2020

من جانبه علق الإعلامي والحقوقي المصري هيثم أبوخليل على الواقعة بقوله:”الداخلية تقتل أربعة من الأبرياء المحكوم عليهم بالإعدام في قضية تنظيم أنصار الشريعة بزعم محاولتهم الهرب وهم السيد السيد عطا محمد عمار الشحات محمد السيد حسن زكريا معتمد مرسي مديح رمضان حسن علاء الدين وتزعم وفاة أثنين من الضباط وفرد شرطة أثناء منعهم من الهرب!”

عاجل:

الداخلية تقتل أربعة من الأبرياء المحكوم عليهم بالإعدام في قضية تنظيم أنصار الشريعة بزعم محاولتهم الهرب وهم

السيد السيد عطا محمد

عمار الشحات محمد السيد

حسن زكريا معتمد مرسي

مديح رمضان حسن علاء الدين

وتزعم وفاة أثنين من الضباط وفرد شرطة أثناء منعهم من الهرب!#السيسي_عدو_الله pic.twitter.com/T0esHj9ZrF — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 23, 2020

ولفت “أبوخليل” في تغريدة أخرى إلى أنه صدرت 3رويات مختلفة حتي الآن حول قتل وتصفية 4 من المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام و3 ضباط وأفراد الشرطة، وتساءل:”ممكن جهة محترمة تقول لنا الحقيقة؟!”

3رويات مختلفة حتي الآن حول قتل وتصفية 4 من المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام و3 ضباط وأفراد الشرطة!!؟

ممكن جهة محترمة تقول لنا الحقيقة؟!#السيسي_عدو_الله #جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 23, 2020

ودون في تغريدة ثالثة:”بعيداً عن نظرية المؤامرة هل نحن أمام عملية مدبرة لتكون عصاة موسي وكذلك إسفين وتسخين للشرطة ضد المتظاهرين في شوارع مصر ؟!”

بعيداً عن نظرية المؤامرة

هل نحن أمام عملية مدبرة لتكون عصاة موسي وكذلك إسفين وتسخين للشرطة

ضد المتظاهرين في شوارع مصر ؟!#السيسي_عدو_الله#جمعة_الغضب_٢٥سبتمبر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 23, 2020

ويتزامن ذلك مع ما تشهده الأوساط المصرية من حالة من الترقب الحذر في ظل الدعوات ليوم جمعة الغضب بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الحالي، لإسقاط النظام المصري ورئيسه.

وأمس، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات لليوم الثالث على التوالي تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

بينما شهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك