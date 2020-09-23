لعيون السعودية .. فيفي عبده تُهدي السعوديين وصلة رقص “ساخنة” بمناسبة اليوم الوطني!

أثارت الراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبده جدلاً واسعاً بطريقة تهنئتها للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90.

ونشرت فيفي عبده عبر صفحتها على “انستجرام”، فيديو رصدته “وطن“، وهي ترتدي فستاناً شفافاً، وترقص على أنغام أغنية “أيوه” للفنان السعودي محمد عبده باليوم الوطني.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: “‏تحياتي للسعودية.. الأغنية دي اغنية ايوه للفنان محمد عبده.. بحبكم”.

وسخر الجمهور من اختيارها أغنية محمد عبده للرقص عليها، كون ألحانها هادئة ولا تصلح للرقص، بينما طالبها آخرون باحترام سنها، والتصرف بما يليق به.

وأثارت فيفي عبده الجدل في الساحل الشمالي قبل أيام باستخدام ما تبقى من جسدها تحاول فيه تسويق نفسها كامرأة مثيرة، رغم اقترابها من العقد السابع، وذلك بارتداء الملابس العارية والكاشفة لأجزاء كبيرة من جسدها، لحصد التفاعل من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل.

ونشرت فيفي فيديو ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً فاضحاً مكشوفاً بشكل كامل من أعلى صدرها. وتقوم بالرقص على إحدى الأغنيات، وعلقت بالقول: “يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم أوي”.

الجدير بالذكر أن السعودية بدأت اليوم الأربعاء، فعاليات للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90.

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