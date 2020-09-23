كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية تفاصيل حادث مروع شغل الرأي العام ووقع في إحدى المحافظات، حيث كاد مواطن كويتي أن يقتل زوجته بـ”ساطور” لولا تدخل رجال الأمن باللحظات الأخيرة.

وبحسب الصحيفة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة “الفروانية”، وبعد تدخل سريع منها بإنقاذ حياة مواطنة كادت أن تتعرض للقتل على يد زوجها، غير الطبيعي.

ووفق مصدر أمني مطلع على القضية، فإن دائرة العمليات في وزارة الداخلية، تلقت بلاغ استغاثة من مواطنة قالت أنها تقيم في إحدى المناطق في الفروانية ، وأن زوجها بحالة غير طبيعية ويحمل ساطوراً ويقوم بمحاولة كسر باب الغرفة لاقتحامها وهي بداخلها.

وتابع المصدر الأمني للموقع الكويتي بأن المرأة خلال بلاغها أشارت بأنها قامت بتهريب أبنائها من النافذة.

وعلى الفور تم التوجه إلى موقع البلاغ من قبل رجال الأمن، ونجحوا بالسيطرة على الزوج الهائج. ومنع كارثة كادت أن تحصل في البيت.

هذا وأكد المصدر الأمني أنه تم القبض على الزوج، ووضعه رهن الاعتقال. وتم فتح تحقيق في الحادثة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية فيها.

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