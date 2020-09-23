كويتية تلقي نفسها من الطابق الثاني .. وهذا ما فعلته عائلتها مع المُسعفين لمنع إنقاذ حياتها!

تعرضت شابة كويتية في العشرين من عمرها إلى إصابات خطيرة إثر إلقاء نفسها من الدور الثاني بمنزلها، في محاولة للهرب من عائلتها إثر احتجازها قسريًّا في غرفتها ؛ لأسباب غير معروفة.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر تفاصيل الحادثة، حين توجه رجال الأمن والإسعاف إلى منطقة سكن الفتاة وعائلتها. عقب ورود بلاغ إليهم يفيد بسقوط شابة من الدور الثاني للهرب من عائلتها.

وعند مباشرة رجال الأمن والإسعاف مهامهم لنقل الفتاة إلى سيارة الإسعاف. حاول بعض أقارب الفتاة عرقلة نقلها رغم الإصابات الخطيرة التي لحقت بها؛ إلا أن محاولتهم باءت بالفشل حيث تم نقل الفتاة إلى المستشفى.

وتَبَيّن أن الفتاة مصابة بنزيف في الرأس وكسر في الحوض والقدم اليمنى وكدمات متفرقة، وأكدت تعرضها للاحتجاز القسري.

وتم إيداع الفتاة العناية المركزة تحت الحراسة، وسيتم فتح تحقيق موسع مع عائلة الفتاة لمعرفة أسباب إلقائها نفسها. واحتجازها، ومحاولة بعض أقاربها عرقلة نقلها للمستشفى.

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