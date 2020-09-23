ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - اليوم الوطني
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الهدهد

“قبلة ساخنة ووردة”.. “شاهد” إسرائيل توجه رسالة لـ ابن سلمان شخصياً في اليوم الوطني وهذا ما جاء فيها  

كتب وطن
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في إطار مساعي بين البلدين، وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تهنئة للملكة العربية بمناسبة ، وذلك عبر رسالة لها بمواقع .

 

ونشرت صفحة بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية، تغريدة رصدتها “وطن”، قالت فيها: “نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين”.

 

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة نفسها: “يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة”، على حد تعبيرها.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التهنئة معبرين عن سخريتهم من التهنئة الإسرائيلية للسعودية، معتبرين أن ذلك مقدمة للتطبيع بين البلدين.

 

الجدير ذكره، أن السعودية تحتفل بـ اليوم الوطني الـ90 . في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إسرائيل.

 

وكانت والبحرين سباقتين بهذه الخطوة، حيث وقعتا منتصف الشهر الجاري. في البيت الأبيض اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، رغم الاحتجاجات الفلسطينية.

 

يذكر، ان السعودية أعلنت موافقتها فتح مجالها الجوي للطائرات الإسرائيلية للوصول إلى الإمارات والبحرين. زاعمةً أن ذلك جاء بطلب من البلدين.

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