“قبلة ساخنة ووردة”.. “شاهد” إسرائيل توجه رسالة لـ ابن سلمان شخصياً في اليوم الوطني وهذا ما جاء فيها

في إطار مساعي التطبيع بين البلدين، وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تهنئة للملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني ، وذلك عبر رسالة لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية، تغريدة رصدتها “وطن”، قالت فيها: “نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين”.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة نفسها: “يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والأمان والازدهار مع تمنياتنا أن تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة”، على حد تعبيرها.

نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_السعودي_90 pic.twitter.com/XEGgIvn5ym — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 22, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التهنئة معبرين عن سخريتهم من التهنئة الإسرائيلية للسعودية، معتبرين أن ذلك مقدمة للتطبيع بين البلدين.

عملة فلسطين أكبر من عمر كيانكم pic.twitter.com/AFtdet6oY7 — ابو مصطفى الزهيري (@muhamadazuhairy) September 22, 2020

اي أمن وأمان؟ الكذب خيبة والاسبوع القادم سنستخدم هذه التغريدة في تقرير عن تهديم منازل أبناء شعبنا في الشمال والجنوب والغرب والقطيف وغيرهما. — Ali AlAhmed (@AliAlAhmed_en) September 22, 2020

والكل إسرائيلي pic.twitter.com/ehNvMOyNEm — يحيى بن أحمد 🌐 (@ywatan64) September 22, 2020

لن ترضى عنك اليهود — طبيب نفسي (@shawki_alhumi) September 22, 2020

من زمااااان أصلا هم ماخذين راحتهم فيها و في الخفاء ..الان اللعب مكشوف الساق و الصدر بعد 🤣🤣🤣 — Hiba Salih (@HibaSalih15) September 22, 2020

الجدير ذكره، أن السعودية تحتفل بـ اليوم الوطني الـ90 . في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين سباقتين بهذه الخطوة، حيث وقعتا منتصف الشهر الجاري. في البيت الأبيض اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، رغم الاحتجاجات الفلسطينية.

يذكر، ان السعودية أعلنت موافقتها فتح مجالها الجوي للطائرات الإسرائيلية للوصول إلى الإمارات والبحرين. زاعمةً أن ذلك جاء بطلب من البلدين.

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