فتوى داعية كويتي بارز تحرم التعامل مع بنك أبوظبي بعد إعلان ابن زايد ولائه لإسرائيل تثير جنون “الطبال” وسيم يوسف 

أفتى الداعية الكويتي المعروف الدكتور حاكم المطيري، أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت ورئيس حزب الأمة الكويتي، بحرمة إيداع الأموال في بنك أبو ظبي، ووجوب سحب الأموال منه ونقلها لبنك إسلامي آخر، على كل شخص متعامل معه، وذلك كي “لا يكون مظاهراً للعدو الصهيوني بماله” حسب وصفه.

الفتوى التي أصدرها “المطيري” قبل أيام أثارت جنون صبي محمد بن زايد، الطبال وسيم يوسف الذي تذكرها اليوم وخرج يرد عليها ويهاجم الداعية الكويتي.

وكان المطيري قال خلال رده على تساؤل وجهه له أحد المتابعين عبر موقع “ask” الشهير، ما نصّه: “يحرم إيداع الأموال في هذا البنك، ويجب على كل من قدر على سحب أمواله ونقلها إلى بنك إسلامي آخر المبادرة لذلك، حتى لا يكون مظاهرا للعدو الصهيوني بماله، ومشاركا له بعدوانه على فلسطين وشعبها”

وتابع موضحا:”خاصة والبنك الإسرائيلي (لئومي) ممول رئيسي لبناء المستعمرات اليهودية على الأراضي المغتصبة من أرض فلسطين، ومشاركته من التعاون على الإثم والعدوان، كما قال تعالى ﴿إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾، وقال ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾”.

ليخرج الداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، الذي أثارت هذه الفتوى جنونه خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، ليرد قائلا: “هذه الفتوى من الإخونجي حاكم المطيري يُحرم التعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب معاهدة إسرائيل، أين هذه الفتوى مع بنوك تركيا؟ نفس الفتوى هذه مع بنوك الأردن ومع بنوك مصر مثلا”، على حد تعبيره”.

الرد الى الاخونجي الكويتي حاكم المطيري .. بفتوى تحريم التعامل مع بنوك أبوظبي بسبب #معاهدة_السلام .. pic.twitter.com/M7ANOBdItK — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 23, 2020

وأضاف الداعية المعروف بمواقفه المتقلبة وفق ما يطلبه مشغله ولي عهد أبو ظبي، قائلا: “الكويت نفسها بنوكها تتعامل مع البنك المركزي وغيره وتتعامل بالربا وتتعامل مع اليهود وتتعامل مع إسرائيل في بنوكها وغيرها والعملة متداولة بين الجميع”.

وتابع طبال عيال زايد ـ كما يصفه ناشطون ـ مهاجما الداعية الكويتي قائلا: “بس هذه الأشكال لا تفهم لا المعاملات المالية ولا فقه المعاملات المالية ولا تفهم أي شي ولا تفهم في السياسة هو يحرم فقط بنوك أبوظبي بسبب معاهدة السلام وما شفناه تكلم لا عن تركيا ولا عن غيرها”.

وزاد في تطاوله: “حتى تعلم أن هؤلاء يقودهم تيار ديني همهم الإمارات والإخوان إلى النهاية”، على حد تعبيره.

وكانت الأسابيع الماضية صعبة على الداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، حيث اضطر فيها لقلب مواقفه بشكل كامل، من مهاجمة وعداء للكيان الإسرائيلي، إلى تطبيع وتبرير ومحاولة وضع مسوغات منطقية ووطنية ودينية من أجل الحفاظ على صورة سيده ابن زايد والذي بات في نظر كل شعوب المنطقة “خائناً” باع دماء الشهداء والقضية الأعدل في العالم، بعد توقيعه اتفاقية تطبيع مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية.

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