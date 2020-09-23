“شيطان العرب” ورّط نفسه في “ليلة أكبر منه”.. إسرائيل تجني ثمار اتفاقية العار وما حدث لم يكن لتحلم به

كشفت مصادر مطلعة النقاب عن تعاقد شركات إماراتية خلال الأسابيع الأخيرة، مع شركات إسرائيلية صنفتها الأمم المتحدة ضمن “قائمة سوداء” تضم شركات تقدم الدعم لصالح الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضم القائمة السوداء 112 شركة إسرائيلية ودولية، قالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 12 فبراير الماضي أنها تقوم على أنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ومنذ لحظة إعلان الإمارات وإسرائيل توقيع اتفاق السلام فيما بينهما بتاريخ 13 أغسطس الماضي، تتوالى الإعلانات عن التوصل لاتفاقيات وتوقيع تعاقدات بين شركات إماراتية وأخرى إسرائيلية.

ووفق تحقيق قامت به وكالة “الأناضول” التركية اعتماداً على مصادر موثوقة، أكدت أن بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية التي تم التعاقد معها، ورد اسمها على “القائمة السوداء”، أو تدعم الاستيطان.

ومن بين هذ المؤسسات، بنك “لئومي” الإسرائيلي، الذي أبررم اتفاقيات مؤخرا مع بنوك إماراتية كما أنه كان ضمن هذه التعاقدات، رغم كونه أحد الشركات الواردة في القائمة السوداء الأممية.

وبحسب ما تم نشره من قبل إعلام إماراتي، يتضح أن البنك الإسرائيلي المذكور وقع 3 اتفاقيات مع 3 مصارف إماراتية وهي: “مصرف أبوظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”.

ولا يقتصر الأمر على بنك “لئومي”، إذ وقعت شركات إماراتية تعاقدات مع بنك “هبوعليم”، الذي يرد اسمه أيضًا ضمن القائمة السوداء.

كما وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيوعليم وبنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة هي الأولى من نوعها تحصل بين بنك إماراتي وإسرائيلي.

ولم تقتصر التعاقدات الإماراتية مع مؤسسات إسرائيلية داعمة للاستيطان، على المصارف، بل ذهبت “لجنة أبوظبي للأفلام” للإعلان عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي مع “صندوق السينما الإسرائيلي”، و”مدرسة سام شبيجل للإنتاج السينمائي” في القدس.

وفي 6 نوفمبر 2019، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المجلس الإسرائيلي للأفلام، صادق على إقامة 3 صناديق جديدة للسينما، بينها واحد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وجدير بالإشارة أن العديد من الشركات الدولية، أوقفت تعاملها مع نظيراتها الإسرائيلية العاملة بالمستوطنات، خشية ملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية، التي يُنتظر أن تتخذ قريبا قرارا بشأن إطلاق تحقيق جنائي بارتكاب إسرائيل، جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، دشنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمتها السوداء، على أساس قيام الشركات الواردة فيها بأحد أو أكثر، من 9 أنشطة لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ومن ضمن هذه الأنشطة التسعة، “عمليات الصيرفة والعمليات المالية التي تعزز من تطوير المستوطنات أو التوسّع فيها أو صيانتها هي وأنشطتها، بما في ذلك تقديم القروض من أجل الإسكان وتطوير مؤسسات الأعمال”.

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