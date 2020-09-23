“شاهد” الإماراتي الشاذ بدر خلف ينافس فيفي عبده ويهدي الملك سلمان وولي عهده وصلة رقص “على واحدة ونص”!

تسبب الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف، بحالة من الجدل مجدداً بين متابعيه، بعد نشره لمقطع فيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام أغنية خليجية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

ونشر خلف مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ظهر فيه وهو يرقص على أنغام أغنية جاء فيها: “أرض بناها رجال، أجيال بعد أجيال، بعزها نختال، الله يعز الدار ويعز مقدارها”.

#90عام_فوق_هام_السحب

شرايكم بكشختي لليوم الوطني ؟ ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/2fz0XGLQ0n — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) September 23, 2020

وعلق على المقطع بعد أن نشره مشيرا أنه بمناسبة اليوم الوطني السعودي: “90 عام فوق السحب، شو رأيكم بكشختي؟”

وأثار رقص الإماراتي المتشبه بالنساء بحالة من الجدل والسخرية بين المغردين، الذين أخذوا يصبون عليه تعليقات الانتقاد والهزل مما يقوم به، ومن ثقته بنفسه بهذا الشكل، وكأنه يقدم كتاباً في الطب أو الفيزياء.

استغفر الله ياربي ههههههههههههههههههههه

تذكرت الممرضين اللي بالعمليات😂😂😂😂 — 𝙰 𝙼 𝙰 𝙻 (@m_2_ll) September 23, 2020

خلاص ترا مب فله استرجل ياورع pic.twitter.com/Q1RN9TMTVP — NaDa (@Ni72Ai) September 23, 2020

افا بجامه وين الفستان pic.twitter.com/i3v1eEyW7d — 𝐷𝑙𝑢 (@0oeir) September 23, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف بهذه الحالة من الجدل حوله.

حيث أنه وقبل أيام قليلة، كان قد نشر صورة له وهو يرتدي الحجاب ويضع المكياج، وذلك بعد أيام من نشره صورة لاختبار حمل، وزعمه أنه حامل.

ويرجع الجدل حول بدر خلف إلى تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق فيس آب، ووضعه تلك الصورة على بروفايل على صفحته على مواقع التواصل، ظاهراً بشعر بني لامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء معالم ذكورته.

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