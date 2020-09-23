الاماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف
الاماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف
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“شاهد” الإماراتي الشاذ بدر خلف ينافس فيفي عبده ويهدي الملك سلمان وولي عهده وصلة رقص “على واحدة ونص”!

كتب وطن
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تسبب بدر خلف، بحالة من الجدل مجدداً بين متابعيه، بعد نشره لمقطع فيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام أغنية خليجية، بمناسبة للمملكة العربية .

 

ونشر خلف مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ظهر فيه وهو يرقص على أنغام أغنية جاء فيها: “أرض بناها رجال، أجيال بعد أجيال، بعزها نختال، الله يعز الدار ويعز مقدارها”.

 

وعلق على المقطع بعد أن نشره مشيرا أنه بمناسبة : “90 عام فوق السحب، شو رأيكم بكشختي؟”

 

وأثار رقص الإماراتي المتشبه بالنساء بحالة من الجدل والسخرية بين المغردين، الذين أخذوا يصبون عليه تعليقات الانتقاد والهزل مما يقوم به، ومن ثقته بنفسه بهذا الشكل، وكأنه يقدم كتاباً في الطب أو الفيزياء.

وليست هذه المرة الأولى التي يتسبب فيها الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف بهذه الحالة من الجدل حوله.

 

حيث أنه وقبل أيام قليلة، كان قد نشر صورة له وهو يرتدي الحجاب ويضع المكياج، وذلك بعد أيام من نشره صورة لاختبار حمل، وزعمه أنه حامل.

 

ويرجع الجدل حول بدر خلف إلى تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق فيس آب، ووضعه تلك الصورة على بروفايل على صفحته على مواقع التواصل، ظاهراً بشعر بني لامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء معالم ذكورته.

 

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