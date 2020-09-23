“قوليلي حمودي”.. “شاهد” إعلامي سعودي شهير يثير غضب المتابعين بمراهقته وهذا ما فعلته أمام مذيعة لم يقاوم جمالها!

أثار الإعلامي السعودي أحمد العرفج غضب المغردين السعوديين بعد تداول مقطع فيديو يتودد خلاله إلى النساء ويُغازل المذيعة، ويتمنى أن تصدمه سيارة تقودها امرأة.

وظهر العرفج بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يستعد للقاء تلفزيوني، فتقول المذيعة “اليوم ضيفنا دكتور أحمد العرفج”، ليُقاطعها قائلاً: “قولي حمودي، لا تقولين أحمد تحسسيني إني سباك”.

وتابع العرفج الذي يُمارس مراهقة متأخرة: “لو لا قدر الله حد بيصدمني، أفضل تصدمني بنت، أول شيء ماتهرب، بتنزل تعالجني، أما الولد يهرب، ثانياً بتتواصل معي كل يوم في المستشفى تجيبلي عطر وبوكيه ورد، ثالثاً صدمة المرأة وإن كانت مؤلمة، لما آجي أتذكر الجرح إنه من امرأة يهون علي”.

وأضافت: “ولو هاوشتني وصرخت علي برضو حلو، لأنه الرجل بيهاوشني فلما تيجي من امرأة أجمل”.

قلبك خضر ياااحموجي 🤦‍♂️ علشان كذا تحبون اليوم الوطني أن يشارك فيه العنصر النسائي أكثر من العنصر الرجالي..🙃 pic.twitter.com/oxfj1wColg — #سليمان_البلوي 🆘 (@c_al_Balawi) September 22, 2020

وأثار تصرف العرفج استياء الناشطين الذين رأوا أن ما فعله وقاحة وغزل غير مبرر، مشككين مرة أخرى بأنه حاصل على الدكتوراة، ورأوا أنه لا يريد حرية المرأة بل يريد حرية الوصول إليها، واستنكر آخرون أن يكون مثل العرفج هم من يمثلون فكر الأمة ومثقفي المجتمع السعودي.

قمة وقاحة وخرفنة وتغزل لا مبرر له https://t.co/uOd5bwBE1n — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) September 22, 2020

الله يزيل الخرفااااان من على وجه الأرض https://t.co/gkfGQT96QE — بن شيبان (@dayrallah) September 22, 2020

ياعساه تصدمه امرآة صدمة مايقوم منها https://t.co/gxD5QS3FBN — almalki zoyed (@msharyr2013) September 22, 2020

اللي يبي يتعرف على الشياب المراهقين على شاكلة هذا العايب #حموضه https://t.co/w4eJpJesNu — alfjer ㉞ ⓭ (@Aio266) September 22, 2020

يارب رحمتك ولطفك اصبح يطلق على هذول السذّج مفكرين ومثقفي المجتمع 🤯 https://t.co/dzrahbaYQk — المهلهل اول عالمي (@SSha7er) September 22, 2020

على وطننا السلام ان كنت انت وهي عنوان له

انت منحل لامكان له بيننا مجرد شكل رجل

لا اكثر. انت من اشباه الرجال بل من اشباه ارباع الرجال

بل من اشباه من لايعرف جنسه من الخناثي https://t.co/ePI9ItZZj0 — aljarh (@Aljrah12S) September 22, 2020

حتى المراهق والله يستحي يقول هالكلام!! https://t.co/4lU4ncckNn — احمد الرثعان (@nsrawy71) September 22, 2020

وكان العرفج أول من دعا بلاده إلى التطبيع مع إسرائيل قبل أعوام، والتعايش مع وجودها في المنطقة, معتبراً أن قطع العلاقات لم يعد مجديا، وأن إسرائيل لم تعد في الواجهة، وأن “المشكلة الحقيقية هي مع العدو في اليمن والمشاكل مع قطر، وإيران الصفوية”.

واعتبر كثيرون آنذاك أن ظهوره ليس بريئاً ، إنما ضمن خطة لتهيئة الأجواء لتطبيع سعودي رسمي للعلاقات، وهو ما تحقق اليوم حين حسم وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين أمر انضمام السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد لاتفاقيات التطبيع مع اسرائيل بعد الإمارات والبحرين.

وقال “كوهين” لـ “بي بي سي” إن السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد سينضمون إلى ركب المطبعين مع إسرائيل.

وقال الوزير إن “هدفا مشتركا” يجمع السعودية بإسرائيل وهو “البحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة مستذكرا التوتر بين الرياض وطهران عام ٢٠١٩”.

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