صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“قوليلي حمودي”.. “شاهد” إعلامي سعودي شهير يثير غضب المتابعين بمراهقته وهذا ما فعلته أمام مذيعة لم يقاوم جمالها!

كتب وطن
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أثار الإعلامي السعودي غضب المغردين السعوديين بعد تداول مقطع فيديو يتودد خلاله إلى ويُغازل المذيعة، ويتمنى أن تصدمه سيارة تقودها امرأة.

 

وظهر العرفج بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يستعد للقاء تلفزيوني، فتقول المذيعة “اليوم ضيفنا دكتور أحمد العرفج”، ليُقاطعها قائلاً: “قولي حمودي، لا تقولين أحمد تحسسيني إني سباك”.

 

وتابع العرفج الذي يُمارس مراهقة متأخرة: “لو لا قدر الله حد بيصدمني، أفضل تصدمني بنت، أول شيء ماتهرب، بتنزل تعالجني، أما الولد يهرب، ثانياً بتتواصل معي كل يوم في المستشفى تجيبلي عطر وبوكيه ورد، ثالثاً صدمة المرأة وإن كانت مؤلمة، لما آجي أتذكر الجرح إنه من امرأة يهون علي”.

 

وأضافت: “ولو هاوشتني وصرخت علي برضو حلو، لأنه الرجل بيهاوشني فلما تيجي من امرأة أجمل”.

 

وأثار تصرف العرفج استياء الناشطين الذين رأوا أن ما فعله وقاحة وغزل غير مبرر، مشككين مرة أخرى بأنه حاصل على الدكتوراة، ورأوا أنه لا يريد حرية المرأة بل يريد حرية الوصول إليها، واستنكر آخرون أن يكون مثل العرفج هم من يمثلون فكر الأمة ومثقفي المجتمع السعودي.

 

وكان العرفج أول من دعا بلاده إلى مع قبل أعوام، والتعايش مع وجودها في المنطقة, معتبراً أن قطع العلاقات لم يعد مجديا، وأن لم تعد في الواجهة، وأن “المشكلة الحقيقية هي مع العدو في اليمن والمشاكل مع ، وإيران الصفوية”.

 

واعتبر كثيرون آنذاك أن ظهوره ليس بريئاً ، إنما ضمن خطة لتهيئة الأجواء لتطبيع سعودي رسمي للعلاقات، وهو ما تحقق اليوم حين حسم وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي أمر انضمام وسلطنة عمان والسودان وتشاد لاتفاقيات التطبيع مع بعد والبحرين.

 

وقال “كوهين” لـ “” إن السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد سينضمون إلى ركب المطبعين مع إسرائيل.

 

وقال الوزير إن “هدفا مشتركا” يجمع السعودية بإسرائيل وهو “البحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة مستذكرا التوتر بين الرياض وطهران عام ٢٠١٩”.

 

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