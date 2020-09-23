طبيب في الامارات تحرش
طبيب في الامارات
حياتنا

في دبي.. ذهبت لإجراء عملية تجميل ففوجئت بطبيب “مهووس جنسيا” أرعبها بما فعله عندما اختلى بها!

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن محكمة الجنايات في قررت محاكمة طبيب تجميل بتهمة التحرش بمريضة.

 

وذكرت صحيفة “ اليوم” المحلية أن الطبيب الأسيوي (يبلغ من العمر 43 عاماً) حضن المريضة بطريقة غير لائقة ثم حاول تقبيلها مستغلاً حالتها النفسية والصحية بعد إجراء عملية لها، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

 

وقالت المجني عليها وهي مديرة أميركية تبلغ من العمر 31 عاماً، إنها كانت متواجدة في العيادة التي يعمل فيها الطبيب، وبعد الانتهاء من إجراء عملية تجميلية في وجهها، طلب الطبيب دخولها إليه في غرفة الاستشارة للتحدث معها عن عملية تجميلية سيجريها لها في وقت لاحق.

 

وأضافت أنها كانت مرهقة بسبب البوتكس وفي حالة نفسية متدنية. وفوجئت بالمتهم يضع يده على خديها ويقبلها عليهما ثم حاول تقبيلها.

 

فعادت إلى الخلف وأبعدته وحاولت مغادرة الغرفة لكنه هدأها وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة لأن حالتها لا تسمح بذلك. ثم احتضنها بطريقة غير لائقة وقبلها مرة أخرى على خديها وحاول التمادي في تصرفاته لكنها تمكنت من الإفلات منه وغادرت المكان وقامت بإبلاغ الشرطة.

 

وأقر الطبيب المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتقبيل المجني عليها مرتين بعد إجراء عملية تجميل لها. وبعد استكمال التحقيقات وجهت إليه النيابة تهمة التحرش بمريضته وأحالته إلى محكمة الجنايات.

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