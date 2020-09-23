قررت وكالة “موديز” الدولية ، تخفيض التنصيف الائتماني السيادي للكويت من (AA2) إلى (A1)، مؤكدة أنها غيرت نظرتها المستقبلية إلى “مستقرة”.

وأوضحت الوكالة الدولية موديز ، في تقرير لها، أن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة، مشيرةً إلى أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.

وِأشار تقرير موديز ، إلى أنه حتى إذا تم إقرار قانون الدين، فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتجة عن أسعار النفط، يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

تعافي الاقتصاد

وتسعى السلطات الكويتية إلى استعادة الاقتصاد عافيته بعد نحو 5 أشهر من الإجراءات الاحترازية على خلفية جائحة “كورونا”. من خلال استئناف الأنشطة التجارية وعودة الأعمال في القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية.

غير أن ذلك لن ينقذ الاقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا غير مسبوق لأسباب متعددة منها استمرار غياب التوافق الحكومي – النيابي بشأن إقرار قانون الدين العام الذي رفضه مجلس الأمة الكويتي.

تحذير سابق

وفي وقت سابق، حذر وزير المالية الكويتي “براك الشيتان”. من أزمة مقبلة تتمثل في عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية. لافتا إلى أن السيولة الحالية يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل فقط.

وقال الوزير: “على المدى المتوسط والطويل. وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام”. لافتا إلى أن صندوق الأجيال القادمة قد ينفد، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة”.

قانون الدين العام

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية موثوقة بالكويت عن استعدادات لإقرار قانون الدين العام خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل وفق مرسوم ضرورة. في حال انتهى دور الانعقاد الحالي دون الموافقة عليه. مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير السيولة اللازمة للمصروفات الحكومية وتغطية العجز. وذلك تزامنا مع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتقليص النفقات ووقف الهدر.

ونقلت صحيفة “القبس” عن المصادر أن الحكومة لا تملك رفاهية الانتظار لحين إجراء الانتخابات واختيار مجلس أمة جديد. خاصة مع استمرار العجوزات في الموازنة التي تصل إلى ما يزيد على مليار دينار شهريا.

وأوضحت المصادر أن السيولة المتاحة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي احتياجات البلاد التمويلية حتى انتخاب مجلس أمة 2020 والنظر مجددا في مشروع القانون مرة أخرى.

وبحسب المصادر، تعاملت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع المشكلات المالية في البلاد من خلال “المسكنات” وهو ما ظهر واضحا في القرارات الخاصة بإلغاء التحويل إلى صندوق الأجيال ومبادلة الأصول في ما بين الصندوقين السياديين اللذين نجحا في توفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة.

مجلس الأمة

وفي وقت سابق، رفض مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الدين العام الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 66 مليار دولار خلال 30 عاما. فيما طالبت اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي استمرار دراسته لمدة أسبوعين. في حين قالت النائبة “صفاء الهاشم” إنه تم رفض قانون الدين العام، بسبب عدم التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب وثيقة حكومية؛ فإن وزارة المالية الكويتية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية العامة في السنة المالية 2020/2021 إلى 47 مليار دولار. في ظل تراجع الإيرادات النفطية والركود الاقتصادي وزيادة الإنفاق لمواجهة أزمة تفشي فيروس “كورونا” في الكويت.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك