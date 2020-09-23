“حزب التجمع الوطني”.. “مصيبة” جديدة على رأس ابن سلمان ستطير النوم من عينه وهذا ما اتفقت عليه المعارضة

أعلن عدد من المعارضين السعوديين المقيمين خارج المملكة، في دول منها بريطانيا وأمريكا وكندا، اليوم الأربعاء، عن تشكيل حزب معارض حزب التجمع الوطني ، في خطوة تعد أول تحرك سياسي منظم ضد النظام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة.

ويأتي تشكيل هذا الحزب (حزب التجمع الوطني) بالتزامن مع العيد الوطني التسعين للمملكة، في ظل حالة من القمع المتزايدة ضد المعارضة.

ومثّل التحرك تحدياً جديداً للحكام السعوديين ، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر.

#عاجل | شخصيات سعودية معارضة تعلن تشكيل حزب باسم #التجمع_الوطني لتأسيس مسار ديمقراطي للحكم في #السعودية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 23, 2020

وجاء في نص البيان الذي أصدره أعضاء المجموعة المؤسسة للحزب: “نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية”، ولم يذكر البيان عدد الأعضاء.

ويتصدر حزب التجمع الوطني عدد من النشطاء والمؤثرين السعوديين منهم الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة، المقيم في الولايات المتحدة، والناشط عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وجاء في بيان الحزب أن التأسيس جاء في وقت أصبح في المجال السياسي “مسدوداً” في كل الاتجاهات.

#عاجل | بيان تأسيس حزب التجمع الوطني السعودي يقول إن تشكيل الحزب جاء بعد انسداد الأفق السياسي في المملكة#السعودية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 23, 2020

وتابع البيان أن “الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد”.

#عاجل | البيان التأسيسي لحزب التجمع الوطني السعودي يقول إن الهدف من إنشائه هو تجنب انزلاق البلاد إلى اضطرابات أو مسارات عنيفة#السعودية — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 23, 2020

هذا ولم يصدر أي ردود أفعال رسمية من السعودية على نبأ تأسيس الحزب.

ولطالما واجهت المملكة انتقادات دولية بشأن سجلها الحقوقي. لكنها تزايدت منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو 2017.

وفي تصريح ليحيى عسيري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني . لوكالة “فرانس برس” قال: “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بلادنا

لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا.

فيما قال عبد الله العودة، الذي اعتقل والده الداعية سلمان العودة في سبتمبر 2017. ويواجه عقوبة الإعدام، إن تشكيل الحزب المعارض يعتبر “خطوة طال انتظارها”.

الدكتورعبدالله العوده:

هذا تجمع وطني لأجل وطن حقيقي لم تحققه الحكومة#حزب_التجمع_الوطني pic.twitter.com/8tbzz2wTRc — #كلنا_حسم (@Acprahr2018) September 23, 2020

وأضاف أن الهدف من حزب التجمع الوطني هو “تحصين” المملكة من “الاضطرابات والدكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديمقراطية ضمن انتقال سلمي”\

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