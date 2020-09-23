محمد بن سلمان - حزب التجمع الوطني
محمد بن سلمان
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“حزب التجمع الوطني”.. “مصيبة” جديدة على رأس ابن سلمان ستطير النوم من عينه وهذا ما اتفقت عليه المعارضة

كتب وطن
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أعلن عدد من المعارضين السعوديين المقيمين خارج المملكة، في دول منها بريطانيا وأمريكا وكندا، اليوم الأربعاء، عن تشكيل معارض ، في خطوة تعد أول تحرك سياسي منظم ضد النظام في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة.

 

ويأتي تشكيل هذا الحزب () بالتزامن مع العيد الوطني التسعين للمملكة، في ظل حالة من القمع المتزايدة ضد المعارضة.

 

ومثّل التحرك تحدياً جديداً للحكام السعوديين ، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر.

 

 

وجاء في نص البيان الذي أصدره أعضاء المجموعة المؤسسة للحزب: “نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية”، ولم يذكر البيان عدد الأعضاء.

 

 

ويتصدر حزب التجمع الوطني عدد من النشطاء والمؤثرين السعوديين منهم  الناشط الحقوقي المقيم في لندن ، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة، المقيم في الولايات المتحدة، والناشط عمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

 

وجاء في بيان الحزب أن التأسيس جاء في وقت أصبح في المجال السياسي “مسدوداً” في كل الاتجاهات.

 

 

وتابع البيان أن “الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد”.

 

 

هذا ولم  يصدر أي ردود أفعال رسمية من السعودية على نبأ تأسيس الحزب.

 

ولطالما واجهت المملكة انتقادات دولية بشأن سجلها الحقوقي. لكنها تزايدت منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو 2017.

 

وفي تصريح  ليحيى عسيري، الأمين العام لحزب التجمع الوطني . لوكالة “فرانس برس” قال: “نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بلادنا

لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا.

 

فيما قال عبد الله العودة، الذي اعتقل والده الداعية سلمان العودة في سبتمبر 2017. ويواجه عقوبة الإعدام، إن تشكيل الحزب المعارض يعتبر “خطوة طال انتظارها”.

 

 

وأضاف أن الهدف من حزب التجمع الوطني  هو “تحصين” المملكة من “الاضطرابات والدكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديمقراطية ضمن انتقال سلمي”\

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